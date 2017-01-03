Melih Gökçek'ten Barbaros Şansal tweeti: İnsanları tahrik etti, Türk milleti tepki gösterdi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyadaki paylaşımlarından ötürü KKTC’den uzaklaştırılan Barbaros Şansal'a yönelik Atatürk Havalimanı'ndaki linç girişimine ilişkin olarak tartışma yaratacak bir tweet attı.
Şansal’ın saldırıya uğradığı görüntüleri paylaşan Gökçek “Barbaros Şansal Kıbrıs'tan getirildi. Uçaktan inerken Türk milleti tepki gösterdi, insanları tahrik etme Barbaros” paylaşımında bulundu.
Melih Gökçek gelen tepkilerin ardından “kaba kuvvet doğru değil” tweeti attı.