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Barbaros Şansal lincine sahne dünyasından da destek çıktı!

Nihat Doğan'ın homofobik paylaşımına destek veren Demet Akalın, tepki görünce mesajını sildi

03 Ocak 2017 19:18

Sosyal medyada yaptığı bir paylaşım yüzünden KKTC’den sınır dışı edilen ve İstanbul’a geldiği sırada havalimanı apronunda linç girişimine uğrayan Barbaros Şansal’a linç girişimine bazı isimler destek verdi. 

CNN Türk sunucusu böyle demişti: Haddi bildirilmeli!

Sahne dünyasından linç girişimine destek verenler ve paylaşımları şöyle:

Nihat Doğan’dan homofobik paylaşım

Nihat Doğan, Şansal’a havalimanı apronunda yanında polisler varken yapılan linç girişimine homofobik bir mesajla destek verdi. O mesaj şöyle:

Demet Akalın’ndan homofobik paylaşıma destek

Demet Akalın, Nihat Doğan’ın homofobik mesajını “Gerçekten tespitlerin bazen tavan” diyerek destekledi. Akalın’ın gelen tepkiler üzerine sildiği mesajı şöyle: 

Alişan’dan küfürlü mesaj

Alişan, Şansal için hakaret ve küfür içeren bir mesaj paylaştı. O mesaj şöyle:

Kutluğ Ataman: Yetkililer etkisiz kalmamalı

Yönetmen Kutluğ Ataman da Şansal’a yapılan linç girişimine destek verdi ve “Yetkililer, bunlara karşı artık etkisiz kalmamalı” dedi. O mesaj şöyle:

Ataman, T24'ün bu haberine Twitter hesabından şu cevabı verdi:

"Düzgün gazetecilere para veremediklerinden çoluk çocuğa kaldılar. Sonucu da bu olur tabii ki."

"Bu yalan haberi okumadım, okumayacağım da. Ama 'sahne dünyasına' transferim heyecanlı oldu benim için."

Şansal'a havalimanında linç girişimi kemeralara böyle yansıdı:

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Demet AkalınNihat DoğanKutluğ AtamanAlişanBarbaros Şansallinçdestek

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