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Dünya

“Mitinglere izin verilmemesi polisin işini zorlaştırıyor”

Rusya İçişleri Bakanı: Miting taleplerine ret sayısı arttıkça izinsiz gösteri sayısı da artıyor

03 Mart 2016 19:03

Rusya İçişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Gorovoy, mitinglere izin verilmemesinin, insanları yasadışı eylem yapmaya yönelttiğini, bunun de polisin işini zorlaştırdığını söyledi.

BBC Türkçe'den Suat Taşpınar'ın haberine göre, sonbaharda yapılacak parlamento seçimleri öncesi alınacak güvenlik önlemlerinin tartışıldığı bir seminerde konuşan Gorovoy şöyle dedi:

"Biz güvenlik güçleri olarak, yasa dışı yapılan gösteri varsa sert şekilde müdahale etmeye mecburuz. Bu yüzden çok sert çatışmaların içine düşüyoruz. Ama eğer bu gösteriler için izin verilirse, anayasaya aykırı olmazlarsa bizim işimiz daha kolaylaşır."

Aleksandr Gorovoy, “Şunu fark ettik ki, miting taleplerine iktidardan ret sayısı arttıkça, izinsiz gösteri sayısı da artıyor” diye ekledi.

İzinsiz gösterilere sert ceza

Rusya’da Mayıs 2012'de Kremlin karşıtı protestoların artması ve Moskova’da Bolotnaya Meydanı’nda göstericilerle polisin çatışması sonrası, 2014 yazında toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasında sert değişiklikler yapılmıştı.

Mevcut yasaya göre, kamusal alanda tek kişinin elinde pankart taşıması hariç, teorik olarak diğer tüm durumlarda önceden dilekçeli başvuru ile yerel yönetimlerden izin alınması gerekiyor.

Ancak 1 Ocak 2015’te yapılan son değişiklikle tek başına pankart açma eylemi sırasında bile kamu düzenini ihlal gerekçesiyle altı ay içinde üç kez idari ceza alınırsa, bu kez üç yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

"Kriz sürerse, protestolar artabilir"

Sosyologlar son dönemde Rusya’da protesto gösterilerinin artmasını bekliyor.

Moskova’daki Yüksek Ekonomi Okulu (VŞE) tarafından geçen ay yayımlanan raporda, "Mevcut ekonomik şartlarda halkın sabrı 1-1,5 yıl sürer. Bu dönemden sonra yaygın protesto riski artar" değerlendirmesi yapılmıştı.

İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ise geçen yıl protesto gösterisi sayısının yüzde 10, katılımcı sayısının yüzde 16 azaldığını söylemiş, “Ancak ekonomik sıkıntılar dahil, anlaşılabilir farklı nedenlerle bu durum değişebilir" yorumunu yapmıştı.

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