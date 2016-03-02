Sur yürüyüşüne polis müdahalesi; 33 kişi gözaltına alındı

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Diyarbakır’ın Sur ilçesi için bugün yapılmak istenen yürüyüşe polis müdahale etti. Saat 16.00’da başlayan olaylar akşam saatlerine kadar sürerken müdahale sırasında 33 kişi gözaltına alındı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bugün saat 16.00'da halkı operasyonların ve 6 mahallesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur'a yürümeleri çağrısı üzerine kentte yoğun güvenlik önlemi alındı. DHA'nın haberine göre, Urfakapı'da toplanıp Sur'a girmek isteyenlere polis, tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etti. Sur'a yürümek isteyecek grupların engellenmesi için polis ekipleri yoğun önlemler aldı. Merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Demokratik Toplum Kongresi binası önünde öğleden sonra toplananlar Sur'a yürümek için hazırlık yaparken, polis ekipleri müdahalede bulundu.

Olaylar kent merkezine yayıldı

Polisin Sur İlçesi'ne yürümek isteyen gruplara izin vermeyip, müdahale etmesi üzerine çıkan olaylar kentin diğer semtlerine de sıçradı. Urfakapı'da plastik mermi, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale edilen gruptan bazı kişiler polis tarafından gözaltına alındı.

Demirtaş, Sur'dan ayrıldı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, önceki gün Sur'a yürüme çağrısı yaptıktan sonra Sur İlçesi'nde sokağa çıkma yasağı bulunmayan bölgedeki Dicle Fırat Kültür Merkezi'ne geçmişti. Burada partililerle Sur'da destek vermek için bekleyen Demirtaş, bugün saat 18.00 sıralarından Sur'dan ayrıldı.

Diyarbakır'da bugün yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle polis 33 kişiyi gözaltına aldı. Havanın kararmasıyla kentin merkezi olan Ofis semtinde olaylar biterken, polis aldığı güvenlik önlemlerini sürdürüyor.