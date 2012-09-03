Hatay Valisi'nden izinsiz gösteriye sert uyarı

Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, "İlimizin, her bir vatandaşımızın, toplumsal hayatımızın huzuru için, basın açıklaması adı altında fiilen izinsiz gösteri yürüyüşüne bu saatten sonra asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

Lekesiz, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerini Valilik Toplantı Salonu'nda kabulünde yaptığı konuşmada, kentte son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Düne göre herkesin daha serin ve soğukkanlı olması gereken günler yaşadığını belirten Lekesiz, "Yaptıklarımız söylediklerimiz, değerlendirmelerimiz, mülahazalarımız bunlar nasıl algılanabilir, değerlendirilebilir, geleceğe nasıl bir miras bırakabiliriz, bizim bireysel öngörüsüzlüklerimiz yüzünden, işimizi yeterince kavrayamayışımız, konumumuzun ne anlam ifade ettiğini yeterince fark etmeyip, yapacağımız yanlışlar yüzünden Hatay'da bir vatandaşımızın burnu kanar mı? endişesini hepimiz yaşamalıyız, yaşamamız gerekir" diye konuştu.

Lekesiz, 1 Eylül Cumartesi Dünya Barış Günü dolayısıyla Hatay'da gerçekleştirilen basın açıklamasına da değinerek, insan hak ve özgürlüklerinin, uluslararası toplumun ortak değer ölçüsü haline geldiğini ifade etti.

Uluslararası camianın eşit ve saygın bir üyesi olarak kabul görmek, insan hak ve özgürlüklerini toplumsal ve siyasal düzenin dayandığı temel değerler haline getirmekle mümkün olduğunu belirten Vali Lekesiz, şöyle konuştu:

"Ülkemiz de sizlerin de çok yakından takip ettiği gibi son yıllarda Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde, bu konularda oldukça önemli gelişmeler kaydetmiştir. Hiç şüphesiz tek tek bireylerin olduğu gibi sivil toplum örgütlerinin bu hak ve özgürlüklerini kullanırken ve halkı aydınlatma unsurunu gerçekleştirirken hukuk içerisinde hareket edilmesi gereği son derece açıktır. Basın açıklamasının yapılacağı yerle ilgili ve basın açıklamasıyla ilgili kurallar bellidir.

İzinsiz gösteri yürüyüşü 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'nda nasıl tanımlanmıştır bellidir. Hepimiz toplumsal düzenin sağlıklı işleyebilmesi açısından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tüm kanunlarına, ilgili mevzuatına hem birey olarak hem toplum olarak uygun hareket etmek durumundayız. Bundan sonra bu vesileyle belirtmek isterim ki ilimizin, her bir vatandaşımızın, toplumsal hayatımızın huzuru için, basın açıklaması adı altında fiilen izinsiz gösteri yürüyüşüne bu saatten sonra asla müsaade edilmeyecektir."

'Fevkalede endişelendirdi'

Lekesiz, bahsi geçen organizasyonda, kalabalıklar tarafından atılan sloganlarda "Antakya sokağa, El-Kaideci kovmaya" ifadesinin il valisi olarak kendisini gelecek adına fevkalade endişelendirdiğini söyledi.

1980 öncesi güvenlik birimlerinin yapması gereken işi yapmaya yönlendirilen gençlerin çok olduğunu hatırlatan Lekesiz, şöyle devam etti: "Bu Anadolu çocuklarının hepsi, ömrünün baharını taş duvarlar arasında geçirdi. Bu Anadolu çocuklarının ömürleri taş duvarlar arasında geçti. Bunlardan yeterince ders çıkarmayacak mıyız? Asayiş sağlanacaksa, huzur güvenlik sağlanacaksa bunu devletin tüm demokrasilerde ve hukuk devletlerinde olduğu gibi devletin meşru güvenlik kuvvetleri sağlamaz mı? Şayet yasa dışı bir oluşum var ise, bunu Antakyalılar sokağa inerek onlar mı 'haydi Antakyalılar El Kaideci kovmaya' pankartı gençlerimiz tarafından nasıl algılanabilir?

Bunlar gelecekte ilimizdeki toplumsal barışın zedelenmesi adına fevkalade kaygı verici değerlendirmeler, ifadelerdir. Diğer yandan, gerek açılan pankartlardan bazılarının gerekse 'Ruhumuz, kanımız sana fedadır ya Beşşar!' şeklinde atılan sloganların ilimizin, geri kalan 80 ilimiz, Türk kamuoyu tarafından nasıl algılanmasına yol açabileceğini ben sizlerin ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Lütfen bu ile haksızlık etmeyelim. Bu ilin geleceğini heba etmeyelim. Bu ili söylediklerimizin, yazdıklarımızın, nasıl yorumlanacağını hep beraber iyi dikkat edelim."