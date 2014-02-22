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'MİT teklifinde medya sahiplerine de ceza var, patronlar müdahaleye zorlanıyor'

Metin Feyzioğlu: Yayın organı sahipleri, yayın içeriklerine müdahaleye zorlanmaktadır. MİT düzenlemesi basın özgürlüğüne aykırıdır

22 Şubat 2014 14:31

MİT yasa teklifiyle ilgili konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, “Teklifin 8. maddesi ile MİT kapsamına giren bilgi ve belgelerin; radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması, yayılması veya açıklanması halinde süreli veya süresiz yayın sahibi, içerik sağlayıcı, eser sahibi, muhabir, yazar, sorumlu müdür, yayımcı ve basımcı ile yayanlar hakkında 3-12 yıla kadar hapis cezası verileceği öngörülmüştür” dedi.

Feyzioğlu, “Getirilmek istenen bu hüküm ile yayın organı sahipleri, yayın içeriklerine müdahaleye zorlanmakta ve bu yönden de yurttaşın bilgiye erişim hakkını sınırlayarak basın özgürlüğüne aykırılık taşımaktadır” diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile Ankara Barosu Başkanı Sema Aksoy, kamuoyunda tartışma yaratan MİT kanun teklifini Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu’ya değerlendirdi.
MİT kanun teklifinin Avrupa’da örneği olmadığını belirten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu “Siyasi iktidar, basın üzerinde sansürden daha tehlikeli olan otosansürü uygulamak ve gizli sansürü devreye sokmak yoluyla yurttaşın haber alma hakkını engellemiş olacak” dedi

Feyzioğlu, şöyle konuştu: “Teklifin 8. maddesi ile MİT kapsamına giren bilgi ve belgelerin; radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması, yayılması veya açıklanması halinde süreli veya süresiz yayın sahibi, içerik sağlayıcı, eser sahibi, muhabir, yazar, sorumlu müdür, yayımcı ve basımcı ile yayanlar hakkında 3-12 yıla kadar hapis cezası verileceği öngörülmüştür. Basın Kanunu’ndan farklı olarak cezai sorumluluk genişletilmekte, TV, gazete, radyo, internet sitesi sahipleri de yayınların içeriğinden sorumlu tutulmaktadır. Getirilmek istenen bu hüküm ile yayın organı sahipleri, yayın içeriklerine müdahaleye zorlanmakta ve bu yönden de yurttaşın bilgiye erişim hakkını sınırlayarak basın özgürlüğüne aykırılık taşımaktadır. Yayın sahibi, en ileri sansürü yapmaya zorlanacak ve sonuçta sadece iktidarı metheden veya cemiyet haberlerinden oluşan bir yayın çıkarmayı kendisine yol edinecektir. MİT teklifi, sadece bu yönüyle dahi hem Anayasa’ya hem AİHS’ye açıkça aykırı olup zaten içselleştirilmemiş basın özgürlüğünü bir kez de bu yolla ihlal etmeyi öngörmektedir.”       

 

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