MİT: Bu işleri yıllardır gizli yönetmelikle yapıyorduk

MİT’in görev alanını genişleten ve koruma zırhını kalınlaştıran MİT Kanunu’nda değişiklik teklifi bugün TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülecek. Toplantı öncesi MİT’ten bir heyet dün Meclis’te AKP’li komisyon üyeleriyle bir araya geldi. Heyet, milletvekillerine düzenlemenin içeriği ve gerekliliğini anlatıp, soruları yanıtladı. Vatan gazetesinden Şebnem Hoşgör’ün haberine göre, görüşmede MİT temsilcileri, MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında soruşturma talebine konu olan Oslo görüşmelerinin “MGK kararı doğrultusunda yapıldığını” açıkladı.

MİT yetkilileri, 30 yıl önce çıkartılmış bir kanunun, güncel ihtiyaçlara cevap vermekten uzak kaldığını, teklifte yer alan hükümlerin çoğunun aslında gizli güvenlik yönetmeliklerinde yer alan hususlar olduğunu, örneğin cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerle bu çerçevede görüşebildiğiklerini ancak başta İmralı ile yürütülen görüşmeler olamak üzere bazı uygulamalara ilişkin süren tartışmaların bitmesi için yasa hükmü haline gelmesini arzu ettiklerini ifade etti.

MİT temsilcilerinin, teklifle getirilen düzenlemelerin dünyada pek çok ülkede uygulandığını vurguladığı toplantıda “Bu yetkiler ABD’dekinin 10’da biri bile değil. Pakistan’dan adamı aldılar. İmha ettiler. Okyanusa atılar. Bunu sadece ABD Başkanı’nın yazılı talimatına dayalı olarak yaptılar” diyerek, ABD istihbarat örgütü CIA’yı ve Usame Bin Ladin operasyonunu örnek gösterdikleri öğrenildi.

Müsteşar Yardımcısı bilgilendirdi

İçişleri Komisyonu’nun bugün 11.00’deki toplantıda ele alacağı teklifle ilgili MİT’ten birmüsteşar yardımcısı ve hukukçulardan oluşan heyet, dün AKP’li komisyon üyeleriyle biraraya geldi. İçişleri Komisyonu salonundaki toplantıda MİT temsilcileri bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu anlatırken, dünyadan da örnekler verdi.

‘30 yıllık yasa yetersiz kalıyor’

MİT yetkilileri, 30 yıl önce çıkartılmış bir kanunun, güncel ihtiyaçlara cevap vermekten uzak kaldığını, teklifte yer alan hükümlerin çoğunun aslında gizli güvenlik yönetmeliklerinde yer alan hususlar olduğunu, örneğin cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerle bu çerçevede görüşebildiğiklerini ancak başta İmralı ile yürütülen görüşmeler olamak üzere bazı uygulamalara ilişkin süren tartışmaların bitmesi için yasa hükmü haline gelmesini arzu ettiklerini ifade etti. MİT yetkilileri, büyük tartışma yaratan Oslo görüşmelerine ilişkin de, “Oslo görüşmeleri MGK kararları doğrultusunda yapıldı” bilgisini verdi. Düzenlemenin kabülü halinde bu tip kararlara ihtiyaç olmaksızın MİT mensuplarının terör örgütleri dahil milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabileceğini vurguladılar.

Sadece istihbaratçılar dinlenecek

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan MİT yetkilileri, teklifin “MİT Müsteşarı veya yardımcısının onayıyla yurtdışında veya yabancılar tarafından gerçekleştirilen iletişim ile ankesörlü telefonlarla gerçekleştirilen iletişim ve MİT mensuplarının, MİT’te görev almış olanların veya görev almak üzere başvuranların iletişiminin tespit edilip, dinlenilmesini, kayda alınabilmesini” öngören hükmünün kapsamına ilişkin soruya “Sadece yerli ve yabancı istihbarat elemanlarına yönelik dinleme yapılacağı” karşılığını verdi. Yalan makinesinin kimler için kullanılacağına ilişkin soru üzerine de, “Sadece MİT’te göreve başlatılacaklar ve görev yapanlarda kullanılacağını” ifade ettiler. MİT yetkilileri, ülkelerle tutuklu takasına ilişkin düzenlemeye de “Adli suçluları kapsamayacak” bilgisini verdi.