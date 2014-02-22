MİT Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlıyor

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM İçişleri Komisyonu yarın MİT Kanun Teklifi için hafta sonu mesaisi yapacak. CHP, MHP ve BDP'nin sert muhalefeti bekleniyor. 15 maddelik kanun teklifi ile MİT personelinin yargılanmasını zorlaştırırken, teklifte MİT Müsteşarı’nın ancak Yargıtay tarafından yargılanabileceği karara bağlanıyor. MİT personelinin davalara tanıklık yapması müsteşarın iznine, Müsteşarın tanıklık yapabilmesinde başbakanın onayı istenecek

"Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifi" önceki gün AKP'den iki milletvekili imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenlemeye siyasetin dışında da tepkiler var. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, bugün düzenlediği basın toplantısında, "MİT, 76 milyonun bütün verilerine ulaşmada limitsiz bir düzenleme istiyor. Bu çok tehlikeli" dedi.



Hükümetin 17 Aralık'ı bahane ederek "havuç ve sopa stratejisini agresif, kabadayı, despotik şekilde sürdürme kararı aldığını" savunan Kaplan, MİT yasasıyla ülke içine ve dışına özel operasyon yetkisinin verildiğini ve muhalif güçlerin tamamının sindirme hesabı yapıldığını iddia etti.

'Don Kişot gibi yel değirmenleriyle'

Kaplan, "Bu kadar korku paranoyası yaratırsanız Don Kişot gibi yel değirmenleriyle kavgaya da başlarsınız. Sürekli saldırganlık üzerine kurulmuş siyaset, toplumda gerilme yaratıyor. Başbakan, karşısında saldıracak bir şey bulmadığı zaman gölgesiyle kavga etmeye başlıyor" diye konuştu.



Bir soru üzerine MİT'in zaten dinleme yetkisinin olduğunu belirten Kaplan, "MİT'in bu son teklifle, 76 milyonun bütün verilerine ulaşmada limitsiz bir düzenleme istiyor. Bu, çok tehlikeli. 2. Dünya Savaşı'nda istihbarat örgütlerinin sıkça başvurduğu bir yöntemdir" dedi.



Kaplan, hükümetin, "İmralı ile ilgili görüşmelerde yalnızca kendini güvence altına almak istediğini" söyledi. MİT teklifine destek vermeyeceklerini

İdris Bal: Muhaberat devletine gidiyoruz

Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal, Türkiye'nin, birinci sınıf demokrasiye doğru gitmediğini öne sürerek, "HSYK, MİT, internet düzenlemesiyle muhaberat devletine doğru gidiyoruz" dedi.



Bal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, MİT Kanunu'nda değişiklik yapan teklifle, MİT'in yetkilerinin artırılmasının, demokrasi, özgürlükler anlamında ciddi sorunlara yol açabileceğini savundu.



"AB standartlarında bir devlet mi yoksa muhaberat devleti mi istiyoruz?" diye soran Bal, verilen yetkilerin, cezaların, medyaya yönelik baskıların birinci sınıf demokrasilerde olmadığını söyledi. Bal, AB standartlarıyla ilgisi olmayan bu uygulamaların, Avrupa'nın isteklerine zıt adımlar olduğunu ileri sürerek, dış dünyada Hükümet'in, daha da yalnızlaşacağını, ülkenin imajının zarar göreceğini ileri sürdü.



Bal, Cumhurbaşkanı'nın internet düzenlemesini onaylamasından hayalkırıklığı yaşadığını dile getirdi.



Türkiye'nin, birinci sınıf demokrasiye doğru gitmediğini öne süren Bal, "HSYK, MİT, internet düzenlemesiye muhaberat devletine doğru gidiyoruz. Baskıcı, polis devleti, üçüncü dünya ülkelerindeki rejime doğru gidiyoruz" dedi.