Eski MİT'çi Eymür: Biz de ülke dışına illegal silah taşıdık

Eski MİT'çi Mehmet Eymür, savcılar tarafından aranmak istenen Tır’lara ilişkin, “'TIR'ların aranması çok çirkin. Kimlik gösterildikten sonra TIR aranmaz. Biz de ülke dışına illegal silah taşıdık” dedi.

Artı Bir televizyonunda yayımlanan Canlı Gaste programında konuşan, "Cemaat, ABD'nin ılımlı İslam politikasının bir koludur." diyen Eymür, “Bir takım ilişkilerden ABD rahatsız oldu. ABD ile takışıp koltuğunda kalan lider var mı? Başbakan 17 Aralık'ta başta yavaş davrandı.70 yaşıma geldim, böyle bir olay görmedim" değerlendirmesinde bulundu.

Adana'daki MİT TIR'larının aranmasıyla ilgili olarak da konuşan Eymür, 'TIR'ların aranması çok çirkin. Kimlik gösterildikten sonra TIR aranmaz. Biz de ülke dışına illegal silah taşıdık' şeklinde konuştu.

Türkiye'de 50 yıldır paralel devlet olduğunu ileri süren Eymür, " Oslo'da çok tatsız konuların konuşulduğuna dair söylentiler var. Savcı müsteşarı davet edebilir o da ifade vermeye gelebilir. Terör örgütüne sızmış elemanlarınız varsa verilen görevi yapamam diyemez. Erdoğan'ın odasına MİT'in böcek koyduğuna ben inanmıyorum. MHP ve Baykal kasetleri olayında da yabancı devletlerin parmağı var diye düşünüyorum" dedi.