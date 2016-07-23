MİT Müsteşarı Fidan'dan 'Çok kötü bir sınav verdiniz' diyen Erdoğan'a: Emredin gereğini yapayım!

15 Temmuz gecesi darbe girişimini eniştesinden öğrendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a “Çok kötü sınav verdiniz” dediği, Fidan’ın da “Ne emrederseniz onu yapmaya hazırım” yanıtı verdiği öğrenildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programlarında istihbarat zafiyeti olduğunu kendisine de söylediğini dile getirirken, bir gün önce Erdoğan ile Fidan arasında ilginç bir diyalog geçtiği öğrenildi. Darbe girişimi ihbarı üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı arayıp saat16.00’da toplantı düzenleyen ve önlemleri görüşen Fidan’ın ondan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ı aramakta gecikmesi, ‘görev ihmali’ tartışmasını beraberinde getirdi. El Cezire televizyonu ve Reuters haberajansına verdiği röportajlarda darbe girişimini eniştesinden öğrendiğini söyleyen Erdoğan, edinilen bilgiye göre Fidan’a, “Süreci yönetemediniz, çok kötü sınav verdiniz” dedi. Fidan’ın ise “Ne emrederseniz onu yapmaya hazırım” yanıtı verdiği öğrenildi.

Erdoğan’ın TSK, MİT ve diğer istihbarat birimlerinde görev değişikliği planladığı, ancak, ‘geçiş süreci’nde yeni zafiyet yaratmamak için aceleci davranmayacağı dile getirildi.

Parti içinde bazı kurmaylar, “Fidan’ı başarısız diye eleştirirken, yerine getirilecek isimle ilgili emin olmak gerekiyor. Hem daha başarılı olacağına, hem de güvenilir olacağına dair doğru tespit yapmak lazım. Bu çok ciddi bir karar. Cumhurbaşkanı bu nedenle bir süre daha bekleyecek” değerlendirmesinde bulunuyor.

Bazı parti kurmayları ise “Cumhurbaşkanı YAŞ’la birlikte bir dizi görevden almaya karar verecek. Daha fazla beklemeyecek. Bunlardan biri de Fidan olacak. Fidan’la ilgili sorun ilk kez yaşanmıyor. Açık bir istihbarat zafiyeti var. MİT’e bilgi öğlen geliyor, öğleden sonra Genelkurmay’a gidiyor, toplantı yapıyor. Saat 21’den önce kendisine ulaşılamıyor. Cumhurbaşkanı saat 15.00 gibi eniştesinden gelen telefonla ‘bir hareketlilik’ olduğunu öğreniyor” diye konuştu.

İstihbarata çatı örgüt

Devletin zirvesinin bir araya geldiği güvenlik toplantılarında, istihbarat zafiyeti de tartışıldı. Daha önce ortak çalışmayı arttırmak için yapılan yasal düzenlemelerin de yeterli olmadığı konuşuldu. Askeri istihbarat, emniyet istihbarat ve MİT’in koordineli çalışmasını sağlamak için “yeni bir çatı örgütlenmesine ihtiyaç olduğu” ifade edildi. Bu çatı örgütün bir sivil kurum olması gerektiği dile getirilirken, yeni yapılanmada bu üst yapının MİT olmasının doğru olacağını söyleyenler oldu. Ancak köklü bir çalışma gerektiği ifade edildi. Toplantılarda, bu konuda yasal düzenlemeye ilişkin çalışma yapılması ve bunun sonraki toplantılarda tekrar değerlendirilmesi karara bağlandı.

Görevden alma da istifa da yok

Erdoğan’ın Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüştüğü haberi dün akşamsaatlerinde açıklandı. Yaklaşık 2 saat süren görüşme talebinin Fidan’dan geldiği öğrenildi. İstihbarat zafiyeti bulunduğu açıklamaları göz önüne alındığında Fidan’ın istifası ya da görevden alınacağı beklentisi ortaya çıkmıştı. Ancak görüşmede bunların gündeme gelmediği iddia edildi. Bir yetkili, “Görevden alma da istifa da yok, Sayın Müsteşar devam ediyor” dedi. Fidan’ın darbe girişimi ve sonraki süreçle ilgili Erdoğan’a MİT’in yaptığı analizle ilgili bilgi verdiği öğrenildi