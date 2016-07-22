MİT Müsteşarı Fidan'ı darbe ihbarına rağmen teyit konusunda bilinçli olarak oyaladılar mı?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, darbe girişimi sonrası toplanan Bakanlar Kurulu'nda neler konuşulduğunu yazdı. Selvi, istihbarat zaafı eleştirilerine ilişkin olarak, "Darbe ihbarını Genelkurmay’a bildiren MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın teyit konusunda bilinçli olarak oyalandığı (oyaladıkları) üzerinde duruluyor. Halen devam eden iki tehdit ön plana çıkıyor" dedi.

Selvi, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaparak, söz konusu ifadelerinin yanlış yorumlandığını belirtti. Selvi, "Hakan Fidan'ın teyit konusunda bilinçli olarak oyalandığı' ibaresi tam ters yönde kullanılıyor. Doğrusu Fidan'ı oyaladıkları yönde" dedi. Selvi, "Hakan Fidan'ın 16'da darbeyi haber verip Genelkurmay'a gitmesi darbecileri panikletmiş ama MİT'e zamanında teyit bildirilmemiş" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Darbe girişimi haberini eniştemden aldım. MİT Müsteşarı'nı aradım ama ulaşamadım. İstihbarat zaafı olduğunu onun yüzüne de söyledim" demişti.

Selvi, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın da, “Saat 21.20’de Erzurum’dan uçağa bindim, haberim yoktu. Saat 23.00’te Ankara’ya inince haberim oldu. Havaalanında hemen bir hangara geçtim, oradan yönettim" dediğini aktardı.

Selvi, üç aylık OHAL kararıyla birlikte ilk olarak şu düzenlemelerin yapılacağını söyledi:

1- OHAL’in ilk kararnamesiyle darbeye karıştığı tespit edilen asker, sivil bürokrasi ve yargı mensupları bir daha kamuya dönemeyecek şekilde ihraç edilecek. Diğer kamu personeliyle ilgili inceleme tamamlandıkça ihraçlar gerçekleştirilecek.

2- FETÖ kaynağı olarak gösterilen lise seviyesindeki Kara, Hava, Deniz ve Jandarma okulları belli bir süreç içinde kapatılacak.

3- Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı lağvedilecek.

Selvi'nin Hürriyet'te "Başbakan Yıldırım: Saat 23.00'te görüşebildim" başlığıyla yayımlanan (22 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısını, "Olağanüstü hal ilan edeceğiz" diye açıyor, bakanlardan değerlendirmelerini istiyor.

Kabine ittifakla OHAL’i onaylıyor.

Başbakan Binali Yıldırım darbe girişiminin yapıldığı geceyi, “Saat 21.00’e kadar Dolmabahçe ofisinde randevularım vardı.

Köprüyü geçerken bir hareketlilik olduğunu fark ettim.

Sayın Cumhurbaşkanı’nı aradım. Kendisine ulaşan bazı bilgiler olduğunu söyledi, ‘Eve gitme’ dedi. O andan itibaren hareket halinde oldum” diye anlatıyor.

Bakanlar istihbarat zaafı üzerinde duruyor. Bir kısmı darbe haber alındığı halde neden önlenemediğini, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve kabine üyelerine neden haber verilmediğini soruyor.

Sorumluların görevden alınmasını istiyor.

"Genelkurmay Başkanı'nı

aradım ama ulaşamadım"

Başbakan, “İlk olarak Genelkurmay Başkanı’nı aradım ama ulaşamadım. MİT Müsteşarı ile saat 23.00’e doğru görüşebildim” diyor. İçişleri Bakanı Efkan Ala, “Saat 21.20’de Erzurum’dan uçağa bindim, haberim yoktu. Saat 23.00’te Ankara’ya inince haberim oldu. Havaalanında hemen bir hangara geçtim, oradan yönettim” diye konuşuyor. Darbe ihbarını Genelkurmay’a bildiren MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın teyit konusunda bilinçli olarak oyalandığı üzerinde duruluyor. Halen devam eden iki tehdit ön plana çıkıyor.

1- 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bir girişim beklenmiyor ancak bakanlar, darbeci unsurların stratejik hedeflere yönelik suikast girişimi olabilir, tedbirli olun diye uyarılıyor.

2- Darbeciler kaos çıkarmak ve içsavaşa neden olmak için Öcalan’a yönelik İmralı’ya kamikaze eylemi yapabilir. Buna göre İmralı’da önlemler alındı bilgisi paylaşılıyor.

Akar: Talimatlarımı fakslamamış, yırtmışlar

MGK toplantısında ise Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar söz alıyor, darbe girişiminin yaşandığı gece olanları anlatıyor. Akar’ın sözlerini aktaracağım. Çok çarpıcı bir cümlesi var, onu öncelikle aktarmazsam olmaz. “Birliklere iletilmek üzere verdiğim talimatları fakslamak yerine yırtmışlar.”

O kararlar neydi?

Hulusi Akar, MİT’ten darbe ihbarı aldıklarını, saat 18.00’de MİT Müsteşarı’nın karargâha geldiğini, birlikte “Darbeyi nasıl önleriz” diye toplantı yaptıklarını anlatıyor. “Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ı darbenin sıklet merkezi olarak gösterilen Kara Havacılığa gönderdim, git bir kontrol et, ‘Komutan yarın İzmir’e gidecek, bir uçak hazırlayın diye talimat ver’ dedim” diyor.

MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısında darbecilerin cezalandırılması ve FETÖ ile mücadele kapsamında kritik kararlar alınıyor.

"Cumhurbaşkanlığı muhafız lağvedilecek"

1- OHAL’in ilk kararnamesiyle darbeye karıştığı tespit edilen asker, sivil bürokrasi ve yargı mensupları bir daha kamuya dönemeyecek şekilde ihraç edilecek. Diğer kamu personeliyle ilgili inceleme tamamlandıkça ihraçlar gerçekleştirilecek.

2- FETÖ kaynağı olarak gösterilen lise seviyesindeki Kara, Hava, Deniz ve Jandarma okulları belli bir süreç içinde kapatılacak.

3- Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı lağvedilecek.

4- FETÖ’ye ait üniversiteler kapatılacak. Binalarının yerine yeni üniversiteler kurulacak.