Ahmet Hakan'dan MİT Müsteşarı'na: "Başaramadım galiba" demek için daha ne olmasını bekliyorsunuz?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a geç haber verdiği iddiasıyla eleştirilen MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a, “'Ben bu işi başaramadım galiba' duygusuna kapılmanız için, bu memlekette daha ne olmasını bekliyorsunuz ki?" diye sordu.

Ahmet Hakan'ın "Hakan Fidan'a sorular" başlığıyla yayımlanan (22 Temmuz 2016) yazısı şöyle:



Sayın Hakan Fidan...

“Darbe” kıpırdanmasının haberini ilk aldığınızda...

Neden konuyu hiçbir siyasiye haber vermediniz?

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Sayın Hakan Fidan...

“Enişte” bile Cumhurbaşkanı’na “Buralarda tuhaf şeyler oluyor” diye haber verirken...

Siz neden Cumhurbaşkanı’nı konudan haberdar etmediniz?

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Sayın Hakan Fidan...

Darbe gecesi “Ne oluyor” diye Başbakan Binali Yıldırım’ın mı sizi araması gerekiyordu, yoksa sizin mi Başbakan Binali Yıldırım’ı aramanız gerekiyordu?

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Sayın Hakan Fidan...

Genelkurmay’a gidiyorsunuz... Genelkurmay Başkanı ile toplantı yapıyorsunuz... Ve aradan iki saat geçtikten sonra Genelkurmay Başkanı rehin alınıyor...

Burada bir tuhaflık yok mu?

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Sayın Hakan Fidan...

Eskiden MİT, askerlerin yapacağı darbeyi haber almasına rağmen sivil idareye bilgi vermezdi.

Sonuçta bugün siz de aynısını yapmış olmadınız mı?

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Sayın Hakan Fidan...

Devletin tüm birimlerinin FETÖ ile ilgili teyakkuza geçtiği bir dönemde...

FETÖ’nün darbe girişiminden önceden haberdar olmayan bir istihbarat örgütünün başında olmak, sizi hiç mi etkilemiyor?

*

Sayın Hakan Fidan...

“Ben bu işi başaramadım galiba” duygusuna kapılmanız için...

Bu memlekette daha ne olmasını bekliyorsunuz ki?

Kaybeden kazanan

- KAYBETTİ: Bülent Arınç.

- KAZANDI: Abdullah Gül.

*

Nedenini biliyorsunuz.

Bugün OHAL ilan edilmeyecek de ne zaman edilecek?

- Cumhurbaşkanı ölümden dönmüş.m Başbakan’ın aracı kurşunlanmış.

- Meclis bombalanmış.Böyle bir ortamda OHAL ilan edilmeyecek de ne zaman edilecek?

*

- Vatandaşın üzerine tank sürülmüş.

- Halka ateş açılmış.

- F-16’lar kendi milletini katletmiş.Böyle bir ortamda OHAL ilan edilmeyecek de ne zaman edilecek?

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- Cumhurbaşkanı’nın yaverleri terörist çıkmış.

- Genelkurmay Başkanı’nın emir subayı terörist çıkmış.

- Hainler en yakınlara kadar sızmış.Böyle bir ortamda OHAL ilan edilmeyecek de ne zaman edilecek?

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- Uyuyan hücreler uyanmış, leblebi-çekirdek gibi kamikaze dalışları yapılır olmuş.m “Kim bilir daha kaç FETÖ’cü general var” sorusu sorulur olmuş.

- Tehlikenin nerelere kadar geldiği konusunda kaygılar arttıkça artmış.Böyle bir ortamda OHAL ilan edilmeyecek de ne zaman edilecek?