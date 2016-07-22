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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan darbe girişimi gecesini anlattı: MİT Müsteşarı'nı da Genelkurmay Başkanı'nı da aradım, ulaşamadım

"İstihbarattaki eksiklikleri MİT Müsteşarı'na da söyledim"

22 Temmuz 2016 10:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin önceden haber alınamamasıyla ilgili olarak "İstihbaratta önemli boşluklar ve eksikliklerin olduğu açıktır. Bunu MİT Müsteşarı'na da söyledim" diye konuştu. 'İstanbul'da bazı sıkıntılar olduğuna dair eniştesinden bilgi aldığını' belirten Erdoğan, "Hemen MİT Müsteşarı'nı aradım ulaşamadım, Genelkurmay Başkanı'nı aradım ulaşamadım. Çünkü telefonlara cevap veremiyorlardı" diye konuştu.

Erdoğan'ın Reuters'e yaptığı açıklamaların tamamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Reuters'e yapığı açıklamalarından konuyla ilgili bölümü şöyle:

 

"MİT Müsteşarına, Genelkurmay Başkanı'na ulaşamadım"

 

Marmaris'te ailemle beraberdik. Saat 4-4.5 civarında eniştemden bir telefon aldım. Eniştem, "İstanbul’da bazı sıkıntılar var. Beylerbeyi Sarayı’nın orada askerler tarafından yollar kesiliyor, köprüye geçit verilmiyor." dedi. 

Haberi alınca doğrusu inanmadım da. Hemen MİT Müsteşarı'nı aradım ulaşamadım, Genelkurmay Başkanı'nı aradım ulaşamadım. Çünkü telefonlara cevap veremiyorlardı. Başbakanımız'la iletişim kurma gayretine girdik. Sıkıntılı da olsa iletişim kurabildik.

Bu süreçte bu arada saat 8’e kadar bu süreç devam etti. 8’de bulunduğumuz yerde değerlendirme yaptık. İlk işimiz oradaki televizyon medya gruplarını olduğumuz yere davet ettik. 

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