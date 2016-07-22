Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir darbe girişimi mümkün ama kolay olmaz, tetikteyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Yeni bir darbe girişimi mümkün ama kolay olmaz" diye konuştu. Erdoğan, darbe girişiminin önceden haber alınamamasıyla ilgili olarak "İstihbaratta önemli boşluklar ve eksiklikler olduğu açıktır. Bunu saklamaya veya reddetmeye çalışmaya gerek yok. Bunu MİT Müsteşarı'na da söyledim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"MİT Müsteşarına, Genelkurmay Başkanı'na ulaşamadım"

"Marmaris'te ailemle beraberdik. Saat 4-4.5 civarında eniştemden bir telefon aldım. Eniştem, "İstanbul’da bazı sıkıntılar var. Beylerbeyi Sarayı’nın orada askerler tarafından yollar kesiliyor, köprüye geçit verilmiyor." dedi.

"Haberi alınca doğrusu inanmadım da. Hemen MİT Müsteşarı'nı aradım ulaşamadım, Genelkurmay Başkanı'nı aradım ulaşamadım. Çünkü telefonlara cevap veremiyorlardı. Başbakanımız'la iletişim kurma gayretine girdik. Sıkıntılı da olsa iletişim kurabildik.

"Bu süreçte bu arada saat 8’e kadar bu süreç devam etti. 8’de bulunduğumuz yerde değerlendirme yaptık. İlk işimiz oradaki televizyon medya gruplarını olduğumuz yere davet ettik.

"Halkımı meydanlara davet ettim"

"TV'lerde yaptığım açıklamada halkın gücünü vurguladım. Milli iradenin iş başına getirmiş olduğu ne hükümete ne Cumhurbaşkanı'na yapılmış böyle bir darbenin başarıya ulaşamayacağını ifade ettim. Sonra halkımı meydanlara davet ettim.

"Halkımın ülke genelindeki tepkisini izledim. İnsanlara meydanlara iniyor ve bunu görünce Marmaris’te durmanın gereksizliğini anladım. Süratle oradan ayrılmanın planlarını yaptık ve helikopterle Dalaman’a geçmenin uygun olduğunu düşündük. Hep beraber önce Dalaman’a ardından ortaya bir belirsizlik koyup nereye gideceğimizi açıklamadık.

"Akıncı Hava Üssü bombalandı"

"İstanbul'da pistin karartıldığını öğrendik. O arada İstanbul Emniyet Müdürümüzle görüştüm. Havaalanını kısa sürede boşaltacaklarını söylediler. O arada pistte aydınlandı. Uçaklar üzerimizide alçak uçuş inmeye başladı. Ses hızını aşarak üzerimizden geçtiler. Akıncı Hava Üssü pisti bombalandı, darbeciler kalkış yapamadı. 12 saatte kontrol ele geçirildi."

"Şu anda 246 şehidimiz var"

"Ben pilotumuza şunu söyledim. Biz her türlü riske hazırız. Sen inebilir misin? İnemez misin? Bunu söyle. O da inebilirim ama riski var dedi. O arada havaalanının aydınlatılması için görüştük. Her hesabın üzerinde bir hesap vardır. Paletlerin altında şehit olan bayanların, askerin elbisesine sığınarak açılan ateşte şehit olan kardeşlerimiz seve şeve ölüme gitti. Onlar ölümü korkuttu. Şanlı şerefli ölüm çok daha iyi olur. 246 şehidimiz, 2185 yaralımız var. 4.160 tutuklu var. Bunların 103'ü general 80'i rütbeli Emniyet mensubu."

"Burada ciddi bir istihbarat zaafı var, bunu MİT Müsteşarı'na da söyledim"

"İstihbarat servisleri her şeye dört dörtlük hakim değildir. Burada ciddi bir istihbarat zaafı var. Bunu Müsteşara da söyledim. Ben eniştemden duyana kadar haberim olmadı.Bu bir sıkıntıdır. Bu bir darbe girişidir. Bunun muhakkak öncesi vardır.

""11 Eylül'ü ABD yaptı diyor mu? Bu olay için niçin böyle bir yönteme giriliyor. Bu olay millete karşı yapılmıştır. TBMM'yi bombalamakla kalmıyorlar. Külliyemizi bombalıyorlar. Demekki milletin dinamik unsurları neresiyse buraya saldırıyorlar. Bütün bunlar olurken tabi millet burada işi ele alıyor. Sağolsun milletin çağrıma verdiği cevap benim için iftiar sebebidir. Demekki millet kendisinin seçtiği reise anında cevap veriyor ve bu FETÖ'ye bu ülke sizin değil, bizim diyor."

"OHAL'i üç ay daha uzatmak için bir mani yok"

"Hemen OHAL yasasını çıkardık. Bu karardan sonrada Resmi Gazete'de yayınlandı ve bugün de parlamentodan geçti. Gazi Meclis'imizi bu kararı alarak yeni bir İstiklal mücadelesinin adımını attı. 3 ay içinde çok yoğun bir çalışma yapacağız. Halkımız endişeye kapılmasın. OHAL demokratik kurumlarımızın sağlıklı çalışması içindir. FETÖ üzerinde de ilgili kurumlarımızı rahatça çalışsın diyedir. Eskiden OHAL çıktığında bir telaş herkesi kaplardı. Şimdi millet gece sabaha kadar adeta meydanlar bu sürecin takipçisi konumunda. OHAL'i üç ay daha uzatmak için bir mani yok."



"Biz bunların ihanet içinde olacaklarını hiç düşünmedik"

"FETÖ'yle birkaç görüşmemiz olmuştur, 99'dan sonraki süreçte, bazı gelişmeler oldu, bizde soru işaretleri oluştu. Ama son 3 senede, burada bir ihanet var. Benim öyle çok ciddi olarak telefon görüşmeleriydi, birebir görüşmelerdi, bunlar parmak sayılarını geçmez. Biz bunların böyle bir ihanet içinde olacaklarını hiç düşünmedik. Ama bunlar ihanet ettiler. bunlar hainlik yaptılar. Eğitim, dindarlık maskesi altında, her türlü iki maske taşıdılar. Şimdi gerçek yüzleri ortaya çıktı."

"Kararnamelerle hükümete ne lazımsa adımlar atılacak. OHAL için gerekirse bir 3 ay daha talep edilebilir.

"YAŞ toplantısı bir hafta öne alınabilir. Yeni bir darbe girişimi olabilir ama kolay olmaz.

"S&P'ye üye değiliz, bizi derecelendiremezler. Uluslararası bazı kuruluşlar, darbenin yanında yer aldı, halkın değil. Mali disiplinden taviz vermeden devam edeceğiz."