Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'istihbarat zaafı'yla suçladığı MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Beştepe'de kabul etti. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.



15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayları kayınbiraderinden öğrendiğini belirterek, istihbarat zafiyetinin olduğunu söylemişti.

Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fidan'ın haftalık olağan görüşme gerçekleştirdiklerini yazdı.

"Onu şimdi karıştırmayalım"

Haberturk.com'un haberine göre Erdoğan, Fidan’la görüşmesinden sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombaların hedefi olan TBMM'de incelemelerde bulundu.

Erdoğan, çıkışta bir grup gazetecinin "MİT müsteşarıyla ilgili bir tasarrufunuz olacak mı?" sorusu üzerine ise, "Onu şimdi karıştırmayalım" ifadesini kullandı.