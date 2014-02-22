Muhalefet, MİT Yasa Teklifi'nin Anayasa Komisyonu'na sevki için başvurdu

Hülya Karabağlı / Ankara

MİT kanununda değişiklik öngören yasa teklifinin TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşmelerine başlandı.

CHP ve MHP MİT Kanun Teklifi'nin anayasaya aykırı olduğunu belirterek, teklifin Anayasa Komisyo'nda görüşülmesi için başvurdu.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, MİT yasa teklifinin 2. maddesinde yer alan Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na Başbakan'ın getirilmesi düzenlemesinin tekliften çıkarılacağını açıkladı. Atalay MİT'e Meclis denetimi getirileceğine dair ''söz'' verdi. Atalay, MİT belgelerinin yayınlanması halinde basın çalışanlarına verilecek cezalarda indirim yapılacağını belirtti. Atalay, MİT tarafından dinlenen kişi sayısının 2473 olduğunu açıkladı.

Teklif Anayasa Komisyonu'nda görüşülsün

CHP ve MHP’li 10 milletvekili HSYK benzeri bir hamle yaptı. TBMM Başkanlığı’na verdikleri dilekçede, MİT kanun teklifinin Anayasa uygunluğu için Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesi talebinde bulunuldu.

Başvuruda, kanun teklifinin Anayasa’nın 10, 20,22,28,36 ve 37’inci maddelerine aykırı olduğuna dikkat çekilerek, “ Teklifin Anayasa aykırılık iddiaları doğrultusunda müzakere edilmesi için Meclis Anayasa Komisyonu’na havale edilmesi” dendi.

CHP ve MHP şimdi TBMM Başkanlığı’ndan gelecek tutuma göre yol izleyecek.

İçişler Komisyonu'nda MİT Teklifi'nin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde anayasaya aykırılık iddiaları büyük tartışma yaratırken, muhalefet teklifin Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesi için ortak başvuru yaptılar. MHP'li Faruk Bal, başvurularını Meclis Başkanlığına verdik. MİT Kanun tekilfinin anayasa komisyonana havale edilmesini istiyoruz. Bu uygun görülürse, Anayasa Komisyonu'nun uygun görülmesini istiyeceğiz"

MHP'li Korkmaz ve AKP’li Turan'ın 'vazo' tartışması

Kanun teklifinin komisyondaki görüşmeleri gergin anlara sahne oldu komisyon görüşmelerinde yaşananlar şöyle:

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "MİT gizli yönetmeliğinden bir milletvekili olarak bir örnek istiyorum.'' diyerek kendisine yönetmelikten bir kopya verilmesini istedi.

AKP’li milletvekillerinin basın mensuplarının ve kameraların salondan çıkarılması yönünde not alışverişi iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. İlk kavga kameraların içeri çıkmamasından çıktı.

MHP'li Nevzat Korkmaz, AKP’li Bülent Turan'a "Vazo gibi oturuyorsun orada" diye sataşınca Turan "Sensin vazo saygısız" dedi. İçişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Ersoy, "Saklanacak hiçbir şey yok. Kameralar çıksa bile basın mensupları burada izliyorlar" dedi.

Teklif önce alt komisyona sonra Anayasa Komisyonuna gitsin

CHP Sözcüsü Ali Serindağ, teklifin basın patronlarına hapis cezası getirildiğini, birçok temel hak ve özgürlüğü ilgilendirdiğini bu nedenle öncelikle Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesini gerektiğini savundular.

CHP, teklifin Alt Komisyonu'na havale edilerek olgunlaştırılmasını da istediler. Muhalefet sözcüleri, "Bu teklif anayasaya açıkça aykırı. Komisyon'un çalışmalarına ara verilerek, Anayasa Komisyonun görüşünün muhakkak önümüze getirilmesini istiyoruz" dediler.

Hasip Kaplan, MİT gizli yönetmeliğini istedi

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "MİT gizli yönetmeliğinden bir milletvekili olarak bir örnek istiyorum. Hasip Kaplan olarak değil. Neyi karşılamıyor da bu yönetmelik böyle bir teklif getiriliyor. Türkiye'de rejimi değişterecek bir teklifle karşı karşıyayız. Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesini ve Alt Komisyona havale edilmesini istiyoruz. Anayasaya aykırılıkların bu tekliften ayıklanmalıdır. Eğer bunu yapmazsak 1930'lara döneriz korkusunu yaşıyoruz. Bir otobüse molotof atılıyor genç kız ölüyor, atan MİT mensubu çıkıyor" dedi.

'Esed, Saddam, Hitler gibi istihbarat devleti kuruyorsunuz'

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, "MİT'e anayasanın da Meclis'in de yargının da üzerinde yetki veriyorsunuz. Bu yetkiyle bir istihbarat devleti kuruluyor. Bu dünyada istihbarat devletleri vardır. Saddam'ın vardı, Esed'in vardı, Hitler'in, Stalin'in vardı. Bu teklifin Anayasa Komisyonda görüşülmesi gerekir. Bu teklifin anayasa komisyonunda görüşülmesi için davet ediyoruz" dedi.

Teklif görüşmeleri MİT tarafından Müsteşar Yardımcısı düzeyinde takip ediliyor. 15 Maddelik teklifin usul görüşmeleri devam ediyor.