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Dünya

Mısır'da cuma namazı sonrası eylem çağrıları

Mısır'da, Darbeye Karşı Koalisyon, ülkede yaşanan katliamları protesto etmek için 'öfke cumasıı' adıyla Kahire, Giza ve El-Kalyubiyye'de 38 farklı yürüyüş düzenleneceğini açıkladı

16 Ağustos 2013 12:23

 

Mısır’da Müslüman Kardeşler yandaşlarına, cuma namazı sonrasında başkent Kahire’de düzenlenecek gösterilere katılım çağrısı yapıyor.

Hareketin liderleri, yandaşlarına "halk darbeyi devirmek istiyor" sloganıyla yürüyüşler yapılacağını duyurdu. Buna karşılık, hükümet yanlısı bir grup, ülke çapında mahallelerini ve kiliseleri koruyacaklarını açıkladı.

BBC’nin Kahire’deki muhabiri Bethany Bell, "Mısırlılar, Müslüman Kardeşler’in yeni bir ivme mi yakalayacağını, yoksa ordunun iktidarını daha da güçlendireceğini mi izleyip görecek" dedi.

Çarşamba günü güvenlik güçlerinin ve askerlerin, Kahire’de Müslüman Kardeşler yanlısı protestocuların bulunduğu kamplara yapılan müdahaleyle ortaya çıkan katliamda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

 

Obama'ya eleştiri

 

Bu arada Mısır’daki geçici yönetimden ABD Başkanı Barack Obama’nın son açıklamalarına eleştiri geldi.

Yönetimden yapılan açıklamada, Obama’nın sözlerinin gerçekler üzerine kurulmadığı ve silahlı grupları teşvik ettiği belirtildi.

Açıklamada Mısır’ın "terörist eylemlerle yüz yüze olduğu" belirtildi. Obama, Mısır yönetiminin 3 Haziran'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesinden bu yana devam eden gösterilerin kan dökülerek bastırılmasını eleştirmiş, Amerikan ve Mısır ordularının geleneksel ortak tatbikatını iptal ettiğini duyurmuştu.
 
Obama açıklamasında, "Siviller sokaklarda ölürken geleneksel işbirliğimiz devam edemez" demişti.

Obama, olağanüstü halin kaldırılması ve ulusal uzlaşma sürecinin başlaması gerektiğini de söylemişti.

Bu arada BBC Newsnight programına katılan ABD’li Cumhuriyetçi Senatör John McCain, Mursi’nin devrilmesinin bir darbe olduğunu ve buna karşı ABD Başkanı Obama’nın Mısır’a yardımı kesmiş olması gerektiğini belirtti.

 

BM Güvenlik Konseyi'nde olağanüstü toplantı

 

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Mısır’da yaşananları görüşmek üzere olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı Fransa, İngiltere ve Avustralya’nın talebi üzerine düzenlendi. Basına kapalı yapılan toplantının ardından Konsey’in dönem sözcüsü, Arjantin’in BM elçisi Maria Cristina Perceval, Konsey’in Mısır hükümeti ve Müslüman Kardeşler’e çağrı yaparak maksimum itidal gösterme ve şiddeti sona erdirme talebini ilettiğini belirtti.

Türkiye ise Mısır Büyükelçisini "istişarelerde bulunmak üzere" Ankara'ya çağırdı. Mısır'da geçici hükümetin önceki gün erken saatlerde darbe karşıtı protestocuların bulunduğu meydanlara baskın düzenlemeye başlamış, güvenlik güçlerinin saatlerce süren yoğun ve kanlı müdahalesinde yüzlerce kişi can vermiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.

Hükümet aynı gün akşama doğru olağanüstü hal ve gece sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Ancak Müslüman Kardeşler, gösterileri sürdürmekte kararlı olduğunu vurguladı.

 

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