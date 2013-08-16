Mısır'da 'cenazelere el konuldu' iddiası

Mısır'da güvenlik güçlerinin Adeviyye Meydanı'ndaki İman Camisi'ne baskın düzenleyerek müdahale sırasında hayatını kaybedenlerin cenazelerine el koyduğu iddia edildi. İçişleri Bakanlığı ise güvenlik güçlerine, "meşru müdafaa durumunda gerçek mermi kullanma" talimatı verdi.

Ordunun Mursi destekçilerine müdahalesiyle 563 kişinin hayatını kaybettiği Mısır'da gerilim devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin, müdahale sırasında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin tutulduğu Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki İman Camisi'ne baskın düzenlediği iddia edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; cenazeleri teşhis edenler ile sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerine dönemeyen göstericilerin bulunduğu camiye giden güvenlik güçleri cenazelere el koydu.

Kimi ailelerin cenazelerini teslim almasından sonra halen 259 cenazenin bulunduğu, bunlardan 247'sinin kimliğinin tespit edildiği, ancak 12'sinin kimlik tespitinin yapılamadığı belirtiliyor.

‘Öfke Cuması’na çağrı

Öte yandan Müslüman Kardeşler, Kahire'de Cuma Namazı sonrası "Öfke Cuması" adında bir protesto yürüyüşü düzenleneceğini açıkladı. Açıklamada namaz sonrası, göstericilerin Kahire'deki Ramses Meydanı'na yürüyecekleri belirtildi.

Obama'ya tepki

Mısır Geçici Hükümetin'den ABD Başkanı Obama'nın müdahaleyi kınayan açıklamasına tepki geldi. Reuters Haber Ajansı’nın geçtiği habere göre açıklamada "Başkan Obama'nın söyledikleri gerçeklere dayanmamaktadır ve ülkedeki şiddet yanlısı gruplara cesaret verici niteliktedir" denildi.

‘Gerçek mermi kullanın’

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise olağanüstü hal kurallarının uygulanması için şiddetin dozunun daha da artacağını ortaya koydu.

Bakanlık, "herhangi bir saldırıya maruz kaldıkları takdirde meşru müdafaa çerçevesinde gerçek mermi kullanmaları" talimatı verdi.



Yapılan yazılı açıklamada "Müslüman Kardeşlerin düzenlediği terör saldırılarında polis merkezlerini ve hükümet binalarını yakması ve kaos ortamını yükseltmek için gösterdiği çaba göz önüne alınarak, güvenlik güçlerine, herhangi bir saldırıya maruz kaldıkları takdirde meşru müdafaa çerçevesinde gerçek mermi kullanmaları talimatı verilmiştir" denildi.

İlgili birliklerin ve güvenlik güçlerine gerekli ekipmanın sağlandığı belirtilen açıklamada, "bakanlık elemanlarının bu saldırılar karşısında ülkeyi kaos ortamından koruyup güvenliği sağlayacağından emin olduğu" öne sürülerek, "Birliklere ve birimlere saldıranların peşlerinden gidilecek ve haklarında gerekli ceza verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

30 gün daha gözaltında

Öte yandan devlet haber ajansı, Mısır mahkemesinin, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin gözaltı süresinin 30 gün uzatıldığını duyurdu.

3 Temmuz'da görevden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ordu tarafından nerede tutulduğu tam olarak bilinmiyor.



Mursi'nin gözaltı süresi daha önce de 15 gün uzatılmıştı. Mursi ile sadece Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek temsilcisi Catherine Ashton görüşmüştü.

Mursi taraftarları sokakta

Müslüman Kardeşler taraftarı yüzlerce kişinin dün, başkent Kahire'de hükümet binasına girmeye çalıştığı ve kapıyı ateşe verdiği belirtildi.

563 ölü

Mısır'da süren olaylarda ölenlerle ilgili çelişkili rakamlar geliyor. Müslüman Kardeşler, kayıpların 2 bini aştığını iddia ederken, Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar ülke genelinde 563 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin Adeviyye Meydanı'nı boşaltırken hayatını kaybedenlerin cesetlerinin toplandığı İman Camisi'ne giden AA fotomuhabiri, 300'den fazla ceset saydığını söyledi.

84 kişiye dava

Reuters'in haberine göre, Mısır askeri savcıları, aralarında Müslüman Kardeşler'in de olduğu 84 kişi hakkında cinayet ve kilise yakma suçundan dava açıldı.