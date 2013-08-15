ABD, katliam sonrası Mısır ile yapacağı ortak askeri tatbikatı iptal etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Barack Obama, Mısır'da dün 525 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili ilk kez konuştu.

Mısırlı yetkililere, evrensel insan haklarına saygı göstermesi çağrısında bulunan Obama, ABD'nin gerekli adımları atmak için Mısır'la ilişkilerini yeniden gözden geçireceğini belirtti.

Obama, Mısır’da yaşananlar hakkında endişeyle ilgili endişe duyduklarını belirterek, “Görüş ayrılıkları şiddet kullanılarak aşılamaz. Mısır yönetiminin attığı adımları kınıyoruz. Barışçıl gösteri bir haktır. Evrensel haklara saygı gösterilmesini istiyoruz” dedi.

Obama, ayrıca önümüzdeki ay Mısır'la yapmayı planladıkları “Bright Star” (Parlak Yıldız) adlı ortak askeri tatbikatı iptal ettiklerini açıkladı.

"ABD, Mısır'ın geleceğini belirleyemez. Bu görev Mısırlılarındır" diye belirten Obama, Washington'ın herhangi bir politik partinin ya da kişinin tarafını tutmayacağını söyledi. Obama, Mısır'da yaşananlar yüzünden her iki tarafında ABD'yi suçlamasından, üzüntü duyduğunu da belirtti.

'Olağanüstü hale karşıyız'

Mısır'da 3 Temmuz'da ordunun Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi görevden uzaklaştırması sonrasında ABD'nin Mısır ordusuna yıllık yaptığı 1 buçuk milyar dolarlık yardım gündeme gelmişti.

Mısır'da dün güvenlik güçlerinin darbe karşıtlarına müdahalesi sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Mısır'da olağanüstü hal ilan edilmesine şiddetle karşıyız" denilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de, tarafları şiddetten uzak durmaya çağırmış ve "Siyasi çözüm hala mümkün" demişti.