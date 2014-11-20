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Mirzabeyoğlu'nun cezası kaldırıldı, yeniden yargılanacak

Salih Mirzabeyoğlu'nun, 'hükümlü veya tutukluların ayaklanması' ile 'kasten yangın çıkarma' suçlarından yargılandığı dava yeniden görülecek

20 Kasım 2014 16:27

“Salih Mirzabeyoğlu” olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in, hapishanede ayaklanma ve yangın çıkarma suçlamasıyla aldığı hapis cezası kaldırıldı ve yeniden yargılanmasına karar verildi. Erdiş İBDA-C davasından da tahliye edilmişti.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in, 1999'da Metris Cezaevi'nde ''hükümlü veya tutukluların ayaklanması'' ile ''kasten yangın çıkarma'' suçlarından yargılandığı davada, Yargıtay tarafından onanan 3 yıl 4 aylık hapis cezasının infazının durdurulmasına karar verdi.

Erdiş'in avukatları, Ergenekon davasında mahkûm olan Okan İşgör'ün ifadeleri üzerine, yeniden yargılanma ve infazın durdurulması talebinde bulunmuş, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi, talebi kabul etmişti.

Heyetin değişmesi üzerine Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi, bu talepleri reddetti. İtiraz üzerine dosyaya bakan Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Erdiş'in yeniden yargılanmasına ancak infazının devamına yani tutukluluğunun devamına karar vermişti.

Bu süreçte Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin heyeti bir kez daha değişti ve Erdiş'in avukatlarının dilekçelerini ve dosyayı inceleyen yeni heyet tarafından hazırlanan tensip tutanağında, infazın da durdurulmasına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, İBDA/C davasından da hüküm giyen Erdiş'in yeniden yargılanmasına ilişkin talebini kabule değer görerek, tutuklulukta ve infazda geçirdiği süreyi de dikkate alarak 22 Temmuz'da tahliyesine karar vermişti.

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