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Mirzabeyoğlu: Cezaevi günlerim hayatımın boşa geçmiş safhası değil

İBDA/C davası hükümlüsü Salih Mirzabeyoğlu, tahliye edilmesinin kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

23 Temmuz 2014 11:38

Bolu Cezaevinden tahliye edilen İBDA/C davası hükümlüsü, 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak tanınan İzzet Erdiş"Şu an tahliye edildiğim için mutluyum, içeride olmak istemezdim ama bu, benim için hayatımın boşa geçmiş safhası değil" dedi.

Tahliyesinin ardından kendisini karşılayan kalabalık grupla Sapanca ilçesindeki restorana gelen Erdiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevinden salıverilmesinin kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

"Şu an tahliye edildiğim için mutluyum, içeride olmak istemezdim ama bu, benim için hayatımın boşa geçmiş safhası değil" diyen Erdiş, şöyle konuştu:

"Hayatımı o şartların gerektirdiği şeyleri yaparak geçirdim. O sebeple 'hayatım ziyan oldu' demiyorum. Tahliye için uğraşan arkadaşlarım işe nereden başladılar, onu da çok iyi biliyor değilim. Şöyle söyleyeyim. Adli tıp kurumuna gittim, hastalık raporu alacağımı bekliyorlardı. Ben tam tersi, zekamın son derece sağlıklı olduğunu gösterir şekilde konuştum. Bunun üzerine doktor, bana 'niye geldin' diye sordu. Ben de 'niye geldiğimi bilmiyorum, savcı ve diğerleri gönderdi, geldim' dedim. Tuhaf bir durum oluştu.

Hukuk düzeni sadece benim problemim değil. Savcı ve hakimlerin de problemi. Şahsi konularımla uğraşırken bile elimde olmadan kayıverdiğim başka mevzular var. Yani bundan sonraki süreçte arkadaşlarımla hukuk safhasını geniş anlamıyla ele alacağım. 'Hayata bıraktığım yerden devam ediyorum' demiyorum. İnişler ve çıkışlar var. Hayatımı heba olmuş veya boşa geçmiş görmüyorum."

 

Erdiş'in avukatı Ölçer

 

Erdiş'in avukatı Hasan Ölçer de Türk yargısının da siyasetinin de hukukunun da normalleşme yolunda çok önemli adım attığını gördüklerini söyledi.

"Yargının normalleşmesinde çok önemli katkıları olan, davamıza da yakın alaka gösteren öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakan ve Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fevkalade önemli, en azından psikolojik destek sağlamışlardır" diyen Ölçer, şunları belirtti:

"Kendilerine teşekkürüi borç biliyorum. '28 Şubat'la hesaplaşmak, onun sonuçları ile hesaplaşmayı gerektirir' demiştik. Bugün itibarıyla 28 Şubat'ın sembol ismi Salih Mirzabeyoğlu'nun yeniden yargılanma talebinin kabul edilmesi ve infazının durdurulmasının da bir anlamda 28 Şubat'la hesaplaşmanın da ciddi adımı olarak algılanması lazım. Bu anlamda da 'artık 28 Şubat'la daha ciddi hesaplaşılıyor' diyebileceğimiz noktaya geldik. Bugünkü karar bu anlamda fevkalade önemlidir.''

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