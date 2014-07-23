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Salih Mirzabeyoğlu 15 yıl sonra tahliye oldu

İBDA-C davasından hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Salih İzzet Erdiş, akşam saatlerinde kaldığı Bolu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi

23 Temmuz 2014 02:22

Kamuoyunda 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak tanınan ve 'Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek' suçundan idam cezasına çarptırılan ve daha sonra yapılan yasa değişikliği nedeniyle cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilen İBDA/C örgütünün lideri Salih İzzet Erdiş, yeniden yargılanma talebi mahkeme tarafından kabule değer görüldü. Mirzabeyoğlu akşam saatlerinde Bolu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

Erdiş’in avukatları aracılığıyla yaptığı yeniden yargılama talebini kabule değer gören İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu kaldığı ve infazda geçirdiği sürenin uzun olması ve ileride telafisi güç mağduriyetlere yol açacağı ihtimalini dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Mirzabeyoğlu akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edildi.

 

Karar sonra açıklanacak

 

Yeniden yargılama talebini kabule değer gören mahkeme, delillerin toplanması için bir üye hakim görevlendirdi. Delillerin toplanmasının ardından ise İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Salih İzzet Erdiş’in yeniden yargılanıp yargılanamayacağına ilişkin kararını açıklayacak.

 

Davanın geçmişi

 

Dönemin İstanbul 6 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), 1999 yılında İBDA-C lideri Salih İzzet Erdiş’i (Salih Mirzabeyoğlu) "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan, eski TCK’nın 146/1. maddesi uyarınca idam cezasına çarptırmıştı. Erdiş hakkında verilen idam cezası, 23 Eylül 2002 tarihinde uyarlama yapılarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi de Erdiş’e verilen cezayı onamıştı.

 

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