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Salih Mirzabeyoğlu yeniden cezaevine girecek

Mahkeme, 16 yıl hüküm giyen ve geçtiğimiz günlerde yeniden yargılanmak üzere tahliye edilen Salih Mirzabeyoğlu hakkında infazın devamı kararı verdi

09 Eylül 2014 13:20

İBDA-C davasından hüküm giyip 16 yıl hapis yattıktan sonra 22 Temmuz 2014'te tahliye edilen ve kamuoyunda Salih Mirzabeyoğlu olarak bilinen yazar Salih İzzet Erdiş yeniden cezaevine girecek.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi, "Hükümlü ve Tutukluların Ayaklanması, Kasten Yangın Çıkartma Suçu"yla ilgili görülmekte olan davada Erdiş hakkında "infazın devamı"na karar verdi.

Davanın geçmişi

Dönemin İstanbul 6 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM), 1999 yılında İBDA-C lideri Salih İzzet Erdiş’i (Salih Mirzabeyoğlu) "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan, eski TCK’nın 146/1. maddesi uyarınca idam cezasına çarptırmıştı. Erdiş hakkında verilen idam cezası, 23 Eylül 2002 tarihinde uyarlama yapılarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi de Erdiş’e verilen cezayı onamıştı. Hakkında yeniden yargılama kararı verilen Erdiş, 22 Temmuz 2014 tarihinde Bolu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edilmişti.

 

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