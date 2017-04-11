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Yaşam

Miraz bebeğin babası: Daha 8 aylık, sürgünle tanıştı!

"Tek talebimiz yeniden yargılama iken şimdi de sürgün yaşıyoruz, artık bu çile son bulsun"

11 Nisan 2017 17:43

İki buçuk aydır, annesi Gülistan Diken Akbaba ile birlikte Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan 8 aylık Miraz bebek, annesiyle birlikte Gebze Cezaevi'ne sevk ediliyor. Miraz'ın babası Cengiz Zaza Akbaba, "Şimdi acil bir şekilde gidip çocuğumu alıp Gebze'ye götürmem gerek. Bu çocuk daha bu yaşta sürgün ile tanıştı" dedi. 

Yaklaşık iki buçuk aydır 8 aylık bebeği Miraz’le birlikte Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde kalan Gülistan Diken Akbaba'nın Gebze Cezaevine sevk edilecek.

Evrensel'de yer alan habere göre Cengiz Zaza Akbaba, “Dün kapalı görüş yaptık, herhangi bir sorun yoktu. Bugün ise beni arayıp eşimin ring aracına Miraz'ı bindirmek istemediğini söylediler. Neye uğradığımı şaşırdım" diyerek eşinin başka bir cezaevine sevk edilmesinin nedenini anlamadığını söyledi. 

"8 aylık bebeğinin daha bu yaşta sürgünle karşılaştığını" ifade eden Akbaba, "Tek talebimiz yeniden yargılama iken şimdi de sürgün yaşıyoruz, artık bu çile son bulsun" dedi. Eşi Gülistan'ın, Miraz'ı ring aracına koymak istemediğini ifade eden Akbaba, "Şu an koğuş arkadaşlarıyla birlikte yetkililer ile tartıştığını öğrendim. Şimdi acil bir şekilde gidip çocuğumu alıp Gebze'ye götürmem gerek. Bu çocuk daha bu yaşta sürgün ile tanıştı. Tek talebimiz başından beri adil yargılanma" dedi. 

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