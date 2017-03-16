Annesiyle birlikte 25 gündür cezaevinde olan Miraz bebek uyuyamıyor

Annesi Gülistan Diken Akbaba ile birlikte Bakırköy Cezaevi’nde 25 günü geride bırakan sekiz aylık Miraz bebeğin, geceleri uyuyamadığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; yan koğuşta uyuşturucudan tutuklu kadınların olduğunu ve sık sık çığlık attıklarını söyleyen baba Cengiz Zaza Akbaba, “Geceleri kapılara vuruyorlarmış. Mirazım uyurken aniden uyanıyormuş. Koşullar çok kötü. Bebeğim orda kalmamalı” dedi. Gülistan Diken Akbaba, 2012 yılında, ‘örgüt üyeliği’ suçundan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Ceza, Yargıtay tarafından onanınca 7 aylık bebeğiyle geçen hafta tutuklanarak cezaevine konuldu.

Akbaba, eşini ve çocuğunu önceki gün kapalı görüşte ziyaret etti. Çocuğunu kucağına alamamanın üzüntüsünü yaşayan Akbaba, şöyle konuştu:

“Miraz’ımı ses geçirmez bir camın arkasında görüyorum. Bebeğimi camın arkasında görmüş olmanın üzüntüsü ile eşimle bir şey konuşamıyorum. Konuşacaklarımızı unutuyoruz. Bıraksınlar bari bebeklerimize sarılalım. Ona izin versinler. Bebeğim sekiz aylık oldu. Böyle giderse ilk yaş gününde de beraber olamayacağız"

Akbaba, Miraz bebeğin diş çıkardığı için huysuzluğunun devam ettiğine dikkat çekerek, “Diş problemine birde uyku problemi eklendi. Yan koğuşlarından uyuşturucudan yatan tutuklular varmış. Gece kapılara vurup gürültü çıkarıyormuş. Miraz da uyuyamıyor. Bazen de uykusundan uyanıyormuş. Diş çıkardığı için hâlâ huysuz” dedi.