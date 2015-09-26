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Dünya

Mina'daki 'şeytan taşlama' faciasında ölenlerin sayısı 769'a yükseldi

Faciada yaralananların sayısı da 934 olarak belirtildi

26 Eylül 2015 19:40

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı, Hac ibadeti esnasında "şeytan taşlarken" hayatını kaybedenlerin sayısının 769'a yükseldiğini açıkladı. Yaralıların sayısı ise 934 olarak belirtildi.

Suudi Arabistan'da hacıların şeytan taşladığı Mina'da taşlamadan dönenlerle gidenlerin karşılaşması sonucu izdiham çıkmış ve birçok kişi hayatını kaybetmişti. İzdiham, şeytan taşlamanın yapıldığı alanda değil 204 sokağı yakınlarındaki Hamarat Köprüsü girişinde gerçekleşmişti. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, bayramın birinci günü Mina’da şeytan taşlamaya giderken çıkan izdihamda hayatını kaybeden Türk sayısının 2 olduğunu ve 6 Türk’ün de kayıp olduğunu açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, daha önce 4 olarak açıklanan hayatını kaybeden Türk hacı sayısının yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığını belirterek, kutsal topraklarda can verenlerin Yozgat 1947 doğumlu Sahure Coşkun ile yine Yozgat 1945 doğumlu Cemaynur Bozkurt olduğunu açıkladı.


Kayıp olduğu belirtilen 6 Türkün isimleri de şöyle: İsmail Aslan(Yozgat 1952 doğumlu), Şengül Aslan (Yozgat 1951 doğumlu),Satılmış Gençel (Yozgat 1941 doğumlu, Enver Karaküllah (kayıt yok) şirket görevlisi, Hikmet Çapar (Kastamonu 1937 doğumlu),İsmail Muzır (Kastamonu 1938 doğumlu). Daha önce 4 kişinin öldüğü yolundaki bilginin yanlış bilgiden kaynaklandığını açıklayan Günenç hastanelerde yatan 8 yaralının kimlik bilgileri açıklanmazken, Hac boyunca 2’si Mina’da, 8’i vinç kazasında olmak üzere ölen Türk vatandaşı sayısı toplam 60 kişi olduğunu bildirdi. 

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