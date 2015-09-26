Mekke'de hayatını kaybeden ve kayıp Türk Hacıların kimlikleri açıklandı

Bayramın birinci günü Mina’da Şeytan taşlamaya giderken çıkan izdihamda hayatını kaybeden Türk sayısının 2 olduğu ve 6 Türk’ün de kayıp olduğu açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, daha önce 4 olarak açıklanan hayatını kaybeden Türk hacı sayısının yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığını belirterek, kutsal topraklarda can verenlerin Yozgat 1947 doğumlu Sahure Coşkun ile yine Yozgat 1945 doğumlu Cemaynur Bozkurt olduğunu açıkladı.



Kayıp olduğu belirtilen 6 Türkün isimleri de şöyle: İsmail Aslan (Yozgat 1952 doğumlu), Şengül Aslan (Yozgat 1951 doğumlu), Satılmış Gençel (Yozgat 1941 doğumlu, Enver Karaküllah (kayıt yok) şirket görevlisi, Hikmet Çapar (Kastamonu 1937 doğumlu), İsmail Muzır (Kastamonu 1938 doğumlu). Daha önce 4 kişinin öldüğü yolundaki bilginin yanlış bilgiden kaynaklandığını açıklayan Günenç hastanelerde yatan 8 yaralının kimlik bilgileri açıklanmazken, Hac boyunca 2’si Mina’da, 8’i vinç kazasında olmak üzere ölen Türk vatandaşı sayısı toplam 60 kişi olduğunu bildirdi.



Enver Güneç, Kabe’deki vinç kazasında yaralanan 8 kişi ile şu anda Suudi hastanelerinde tedavi gören toplam 25 kişinin, yarın akşam 22.00’da Genelkurmay Başkanlığı’na ait ambülans uçakla Türkiye’de getirilip, tedavileri Türkiye’deki hastanelerde devam edeceğini söyledi.