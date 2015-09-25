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Hac'daki izdihama Kral Salman'ın oğlu mu neden oldu?

İddiayı Lübnan gazetesi el-Diyar ortaya attı

25 Eylül 2015 17:49

Mina’da dün meydana gelen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybedip yaralandığı izdiham faciasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İzdihama, şeytan taşlamaya katılmak isteyen Suudi Arabistan Kralı Salman’ın oğlu Prens Muhammed bin Salman’ın neden olduğu öne sürüldü.

Radikal’de yer alan habere göre; Lübnan merkezli el-Diyar gazetesi, şeytan taşlamaya katılmak isteyen Prens Muhammed bin Salman’ın Perşembe günü erken saatlerde alana geldiğini ve kralın oğlunun aracına 200 ordu personeli ve 150 polis yetkilisinin eşlik ettiğini aktardı. Gazete, prensin konvoyunun kalabalığın ortasında bulunmasının, hacı adaylarının hareket planını değiştirdiğini ve izdihama yol açtığını belirtti.

El-Diyar’a göre, Prens Salman’ın konvoyu hızla alandan uzaklaşırken, Suudi yetkililerin olayın üstünü kapamak istediği vurgulandı.

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