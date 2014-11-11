İntibak davasında bilirkişi raporu iptal edildi

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların heyecanla takip ettiği Ankara 8'nci İş Mahkemesi'nde görülen intibak davasında emeklilerin aleyhine olan bilirkişi raporu iptal edildi. Yeni rapor hazırlanacak.

Davayı açan işçi, memur ve Bağ-Kur Emeklileri Derneği'nin Başkanı Hamdi Öz, dünkü (10 Kasım 2014) duruşma konusunda Takvim gazetesine açıklamalar yaptı.

Öz, intibak sorununun çözümü için önemli bir adım atıldığını belirterek, "Bilirkişi raporu davada kritik bir rol oynuyor. İntibak konusunda emeklilerin aleyhine bir bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Bu rapor iptal edildi. Yeni bir bilirkişi raporu hazırlanacak" dedi.

2 Şubat’ta devam

Yeni bilirkişi raporunun emeklilerin lehine çıkmasını beklediklerini söyleyen Öz, "Davaya 2 Şubat 2015'te devam edilecek. Mahkemeden çıkacak olumlu bir karar milyonlarca emeklinin maaşını olumlu yönde etkileyecek" şeklinde konuştu.

Emeklilerin yakından izlediği davada karar yeni bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından verilecek. Kararın 2 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. Mahkemeden olumlu karar çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara zam kapısı açılacak.

Promosyon nerede?

İntibak davasını yakından takip eden emekliler, bir yandan da promosyon konusunda müjdeli haber bekliyor. Takvim'i arayan emekliler, banka promosyonunda sonuç beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Banka promosyonu gündeme geldi, hepimiz heyecanlandık. Ancak sonrasında hiçbir gelişme olmadı. Çalışma Bakanlığı'nın bankalarla yeniden masaya oturmasını istiyoruz. Bizim için bankalara ısrarcı olsunlar."