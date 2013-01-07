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Ekonomi

Emekli intibak zamları internette

2000 yılından önce emekli olanlar, Ocak ayından itibaren, intibak kapsamında 10 ila 339 lira zam alacak

07 Ocak 2013 16:17

İntibak yasasıyla emekli aylıkları zamlandı. En yüksek zam oranı 339 lira oldu. Prim gün sayısına göre hesaplanan zam oranları internette yayınlandı.
 
2000'den önce emekli olanlar, SGK'nın internet sitesinden TC kimlik numarası ve sicil numarası ile sorgulama yaparak intibak farklarını ve 2013 Ocak dönemi aylıklarını ek ödeme tutarı dahil görüntüleyebilecek.

İntibak düzenlemesi kapsamında, 2000'den önce emekli olanların aylıklarında yapılacak güncelleme yaklaşık 1.9 milyon kişiyi etkileyecek.

2000'den önce emekli olanlar, Ocak ayından itibaren, intibak kapsamında 10 ila 339 lira zam alacak.

Zam oranlarını öğrenmek için tıklayınız

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