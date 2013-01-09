SGK'dan 'intibak zammı' açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), intibak düzenlemesinin, "tüm emekli aylıklarında artış getiren bir zam" düzenlemesi olmadığını, asgari kazanç üzerinden 5 bin gün ve daha az gün prim ödeyerek emekli olanlara intibaktan dolayı verilecek fark bulunmadığını bildirdi.

SGK'dan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Sıfır intibak için itiraz edin" başlığıyla haberler yayımlandığı ifade edildi.

Haberlerde, kanunda açıklanan tüm şartları taşımasına rağmen intibak zammı alamadığı bildirilen emeklilerin itiraz hakkı bulunduğunun ve gazetelerde yayımlanan tablolarla SGK'nın internet sayfasında belirtilen intibak zammı arasında fark varsa ya da 2000'den önce emekli olunmasına rağmen hiç intibak zammı çıkmadıysa SGK'ya dilekçeyle başvurulabileceğinin öne sürüldüğü belirtildi.

6283 sayılı kanunla 5510 sayılı kanuna eklenen madde gereği, 2000'den önce SSK'dan emekli olanların aylıklarının, getirilen düzenleme doğrultusunda yeniden hesaplandığı ve alınan emekli aylıklarıyla mukayese edilerek, alınacak intibak farklarının SGK'nın internet sitesinde duyurulduğuna işaret edilen açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

"İntibak düzenlemesi, 'tüm emekli aylıklarında artış meydana getiren bir zam' düzenlemesi değildir. İntibak uygulaması, 2000'den önce bağlanan aylıkların alt sınır uygulanmaksızın gerçek gün sayıları ve kazançları üzerinden tespit edilen gösterge rakamlarına göre aylıkların yeniden hesaplanması ve gelişme hızından yüzde 75 oranında pay verilerek 2008 yılına taşınması esasına dayandığından, gerek prim ödeme gün sayısı, gerekse kazanç yönünden sisteme ilave katkısı olmayanlara bir artış sağlamaması doğaldır.

Bu nedenle asgari kazanç üzerinden 5 bin gün ve daha az gün prim ödeyerek emekli olanlara intibaktan dolayı verilecek bir fark bulunmamaktadır. Asgari kazanç üzerinden emekli olanların intibak farkından yararlanabilmesi için emekli gün sayılarının en az 5 bin 240 gün olması, 5 bin 240 günden az gün sayısıyla emekli olanların intibak farkı alabilmeleri için ise kazançlarının asgari kazancın üstünde olması gerekmektedir."

2,7 milyon emeklinin dosyasının, SGK personelinin özverili ve titiz çalışması sonucunda tek tek incelendiğine işaret edilerek, emeklilerin intibak farklarının en doğru şekilde hesaplandığı ve alınacak intibak farklarının duyurulduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı gazetelerin yayımladığı intibak farklarına ilişkin tablolar incelendiğinde, açıklanan intibak farklarının sadece 1982 sonrasında bağlanan yaşlılık aylıklarını içerdiği görülmektedir. İntibak farklarına 2012 Temmuz ile 2013 Ocak aylık artışları eklenmediğinden açıklanan rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle sadece belirli bir dönem için yayınlanan ve yanlış rakamları içeren haberlere emeklilerimizin itibar etmemeleri ve intibak farkı alıp alamayacaklarına ilişkin en doğru bilgiyi SGK'nın internet sitesinden öğrenmeleri önemle rica olunur."