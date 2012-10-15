Yasa çıktı, İntibak 2013'te maaşlara yansıyacak

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, İntibak Yasası ile ilgili "1 Ocak 2013'den itibaren, intibaktan doğan farklar, maaşımıza yansıyacaktır" dedi.

TÜED Karabük Şubesi Hizmet Bürosu’nun açılışında konuşan Ergün, 20 yıl boyunca gösterdikleri mücadelenin sonunda İntibak Yasası’nın çıktığını belirterek, yasayla ilgili her yerde gelişi güzel konuşulduğunu söyledi. Hiçbir emeklinin bu sözlere itibar etmemesi gerektiğini vurgulayan Ergün, "En doğru bilgiyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bizim derneğimizden öğrenebilirsiniz. 2000 yılına kadar emekli olanlar, dul ve yetimler de bundan istifade edecek. 5 bin gün yevmiyesi olan her insan için, 5 bin günden sonrası 240 güne 1 puan verilecek. Beş bin günden aşağı günü olanlar bir şey beklemesin. Asgari ücretten çalışanlar da fazla bir şey beklemesin" diye konuştu.

Görevli memurlar tarafından yasayla ilgili dosyaların tamamının incelendiğini aktaran Ergün, emeklilerin "bazı kişilerce yanlış bilgilendirildiğini" ileri sürerek şunları kaydetti:

"Dosya incelendiğinde tabandan mı maaş aldınız, ortadan mı maaş aldınız, bu hesap yapılacak. Prim gün sayınıza ve çalışma döneminde ödediğiniz priminize göre bir fark alacaksınız. Bunun toplu bir ödemesi yoktur.

Sizleri uyarıyorum, sakın buna güvenerek bir yere borçlanmayınız. 1 Ocak 2013’den itibaren bu zamlar, intibaktan doğan farklar, maaşımıza yansıyacaktır." Konuşmanın ardından derneğin hizmet binası protokol üyeleri tarafından açıldı.

Açılışa Karabük Valisi İzzettin Küçük, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Osman Kahveci, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paseyava, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.