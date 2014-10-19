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Yaşam

Milyon yılda bir gerçekleşen gök olayı bu akşam yaşanacak

Bu akşam gerçekleşecek gök olayı Mars yörüngesinde bulunan uzay araçları tarafından izlenecek

19 Ekim 2014 21:13

ABD Uzak ve Havacılık Dairesi NASA'ya göre,  bu akşam (19 Ekim 2014) küçük bir dağ büyüklüğündeki "Sliding Spring" adlı kuyruklu yıldız, Mars gezegeninin (Kızıl Gezegen) yaklaşık 140 bin kilometre uzağından geçecek. Bu gök olayı milyon yılda bir gerçekleşiyor.

Saatte 202 bin 767 kilometre hızla hareket eden kuyruklu yıldızın gezegenin yakınından geçeceği ve gezegene çarpma ihtimalinin bulunmadığı belirtiliyor.

Milyon yılda bir görülen bu gök olayı, Mars yörüngesinde bulunan uzay araçları tarafından izlenecek.

NASA'nın yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Rus Uzay Ajansı ve Hindistan Uzay Ajansı'nın da Mars yörüngesinde uzay araçları bulunuyor.

(Deutsche Welle)

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