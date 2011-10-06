-Suyun kaynağı kuyruklu yıldızlar mı? LONDRA (A.A) - 05.10.2011 - Üzerinde okyanus benzeri su kaynağı bulunan ilk kuyruklu yıldızı keşfeden astronomlar, buluşlarının, göktaşlarının dünyada bulunan suyun asıl kaynaklarından biri olduğu yönündeki teoriyi kuvvetlendiren bir veri olduğunu açıkladı. Bilimadamlarına göre, dünyanın oluşumu sırasındaki yoğun ısı nedeniyle gezegendeki ilk sular buharlaştı ve ancak 8 milyon yıl sonra okyanuslar oluşabildi. Bugüne kadar cevabı bulunamayan soru ise, hayatın kaynağı olan suyun nereden geldiğiydi. Mevcut teoriler, dünya üzerindeki suyun en fazla yüzde 10'unun kaynağının kuyruklu yıldızlar olduğunu işaret ediyordu. Ancak Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nde görevli bilimadamlarının bugün açıklanan son araştırması, 103P/Hartley 2 adı verilen kuyruklu yıldızdaki buzda bulunan kimyasal bileşimin, dünyadaki deniz suyu ile neredeyse aynı olduğunu ortaya çıkardı. Hershel Uzay Gözlemevindeki kızılötesi araçları kullanarak Hartley 2 adlı kuyruklu yıldızı inceleyen bilimadamları, bu buluşun kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. Bu buluş, taş ve buzdan oluşan kuyruklu yıldızların, dünyadaki suyun asıl kaynağı olduğu teorisini güçlendirdi. Daha önceki teoriler, dünyanın ilk halindeki suyun kaynağının daha çok asteroidler olduğunu savunuyordu.