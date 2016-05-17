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Politika

Milliyet yazarı: Başbakan ve AKP Genel Başkanı farklı isimler olabilir

"Makamlar düşük profilli hale getirilerek düşük profil formülü kurumsallaştırılacak"

17 Mayıs 2016 15:57

AKP’de Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığı ve başbakanlığı olağanüstü kongreyle devredecek olmasından dolayı yerine kimin geçeceği üzerine temayül yoklamaları devam ediyor. Milliyet gazetesinden Mehmet Tezkan, kulislerde konuşulanlara göre, Ahmet Davutoğlu yerine iki kişinin geçebilme ihtimali olduğunu yazdı. Köşesinde 22 Mayıs’taki kongreyi kaleme alan Tezkan, “AKP Genel Başkanı’yla Başbakan’ın farklı isimler olma ihtimali varmış. Bu sebeple genel başkan adayı bir türlü belirlenemiyormuş” diye yazdı.

Mehmet Tezkan'ın bugünkü (17 Mayıs 2016) ‘Aslında ne oldu?’ başlıklı yazısı şöyle:

Bu ihtimal gündemdeymiş.. Saray henüz karar verememiş..

AKP Genel Başkanı’yla Başbakan’ın farklı isimler olma ihtimali varmış..

Bu sebeple genel başkan adayı bir türlü belirlenemiyormuş..

Kulislere sızan en son bilgi böyle..

*

Olabilir mi?

Olur; fark etmez.. Sonuçta ikisi de emanetçi olacak..

Günü geldiğinde emaneti sahibine teslim edecekler..

Bu sebeple; Saray’ın oyun planında pazar günü yapılacak kongrenin hiçbir önemi yok..

Saray’a göre nasıl olsa..

AKP Genel Başkanı da..

Başbakan da geçici olacak..

Daha doğrusu geçici olması hedefleniyor.. Amaç; Anayasa değişikliğiyle kongreye gitmek..

Partili Cumhurbaşkanı modeline geçilerek; kalıcı kongreyi yapmak..

Cumhurbaşkanı’nı AKP Genel Başkanı seçerek yola devam etmek..

Hedef bu..

*

Saray, bu hedefine koşarken altındaki gücü bölmesi; partiyle, yürütmeyi ayırması mantıksız değil..

Şaşırtıcı değil..

Anayasa değişikliği olmazsa, iktidar partisi 330’u bulup referanduma taşıyamazsa çift başlılık Saray için daha iyi..

Başbakan partiyle alakası olmayacağı için memurlaşacak..

AKP Genel Başkanı’nı hükümete karışamadığı için etkisizleşecek..

Her iki makam da..

Saray’a... Cumhurbaşkanı’na daha bağımlı hale gelecek..

Düşük profil formülü gerçekleşecek..

*

Bunun iktidar için bir faydası daha var.. Böylece kişi düşük formüllü olmayacak..

Makamlar düşük profilli hale getirilerek düşük profil formülü kurumsallaştırılacak..

*

Eski danışman ,yeni milletvekili ‘başbakan artık düşük profilli olacak’ derken bir gerçeğin altını çizdi..

Hafiften alay konusu olunca..

Muhalefetin diline sakız gibi yapışınca..

Sosyal medya yıkılınca..

Hata yaptığını söyledi, özür diledi ama gerçek oydu..

Düşük profil dönemin kurumsal boyutu, genel başkanla başbakanın ayrılması olabilir!..

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