Kulis: Erdoğan’ın damadı, Mehmet Şimşek’in yerine başbakan yardımcısı olabilir

Financial Times'a konuşan ve ismi verilmeyen iki AKP’li, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın, Mehmet Şimşek'in yerine başbakan yardımcılığına getirilebileceğini iddia etti. Financial Times, 22 Mayıs'ta görevi bırakacak Davutoğlu'yla birlikte ekonomik reformları destekleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in geleceklerinin belirsiz olduğunu öne sürdü.

İngiliz Financial Times gazetesi, Başbakan Davutoğlu'nun görevden alınmasıyla, Türkiye'deki ekonomik reformların durma noktasına geldiğini yazdı.

Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik reformlardansa, gücü kendi elinde toplamaya odaklandığına dikkat çekti.

Haberde Türkiye'nin iş piyasası, emeklilik, tavhil ve hisse senedi piyasalarında reform yapma sözü vermiş olduğu hatırlatıldıktan sonra, Ahmet Davutoğlu'nun bunlar ve Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne yaklaştıracak diğer reformların destekçisi olduğu belirtiliyor.

Financial Times, Mehmet Şimşek'in yıl başında yatırımcılara, ekonomik reformların en kısa sürede yapılacağını söylemiş olduğunu hatırlatıyor.

Davutoğlu'nun Erdoğan tarafından görevden alındığını yazan gazete, Davutoğlu'yla birlikte ekonomik reformları destekleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de geleceklerinin belirsiz olduğuna dikkat çekiyor.

Financial Times maliye bakanlığından teknokratların özel sohbetler sırasında ekonominin iyi bir performans sergilediği dönemde ekonomik reformaların güç kaybediyor olmasından yakındıklarını belirtiyor.

Gazeteye göre Türkiye'nin reformları ertelemesi ya da tamamen bir kenara itmesi ise Türkiye ekonomisini tüketime daha da bağımlı hale getirip, cari açığını yeniden yükseltip işsizliğin düşürülmesini zorlaştırabilir.

"Şimşek'in yerini Berat Albayrak alabilir"

Financial Times'a konuşan ismi verilmeyen iki AKP’li ise, Erdoğan'ın damadı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın, Mehmet Şimşek'in yerine başbakan yardımcılığına getirilebileceğini iddia etti.

Ancak gazete Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in bu konuda yorum yapmadığını belirtti.

Haberde "Mehmet Şimşek şu anki görevinde kalsa bile, AKP içinde tutulmayan ve mali olarak pahalı reformları kabul ettirmeyi başarabileceği konusunda şüpheler var" yorumunda bulunuldu.