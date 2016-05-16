Selvi: Cumhurbaşkanı'yla yarışan değil uyumlu çalışan başbakan modeli kurulacak, Binali Yıldırım Başba...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 22 Mayıs’ta yapılacak AKP Kongresi öncesinde henüz netleşmeyen genel başkan ve başbakan adayının kim olacağı sorusunun yanıtının büyük oranda yanıtını bulduğunu yanıt bulduğunu belirterek Binali Yıldırım isminin git gide ön plana çıktığını ifade etti. "Beşiktaş Şampi’ başlıkları atılıyor ya öyle bir durum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesine bakarak süreci okuyanlar açısından, 'Binali Yıldırım Başba...' diyen Selvi, Ahmet Davutoğlu’nun Başbakan seçildiği süreçle bugünün konjonktürün farklı olduğuna dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanı ile yarışan değil, Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışan başbakan modeli kurulacak. Onu başkanlık sistemi konusundaki samimi çabalar izleyecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın isminin başbakan adayları arasında geçmesine de değinen Selvi, “Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın ekonominin kaptanlığına gelmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı. Selvi yedi bakanlıkta değişiklik olacağına vurgu yaparak, yazısında “Davutoğlu istemediği için kabinede yer almayan Mustafa Şentop, Nurettin Canikli ve Nihat Zeybek’in yeni hükümette görev alması bekleniyor” görüşüne yer verdi.

Abdülkadir Selvi’nin bugün (16 Mayıs 2016) yayımlanan “Başbakanlıkta ibre kimden yana” başlıklı yazısı şöyle:

AK Parti'de kongre için geri sayım başladı.

Bugün il başkanlarıyla, yarın milletvekilleriyle temayül yoklaması yapılacak. Belediye başkanlarından ise temayüllerini yazılı olarak bildirmeleri istenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra yapılan temayül yoklamasında üç isim ön plana çıkmıştı: Abdullah Gül, Binali Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman yaptığı istişareler sonucunda tercihini Davutoğlu yönünde yapmıştı.

İslam dünyası konusundaki duyarlılığı, temiz ve başarılı bir geçmişe sahip olması, Paralel Yapı’yla mücadele konusundaki kararlılığı ile kitleler karşısındaki hitabeti Davutoğlu tercihinin yapılmasını sağlamıştı. Bu kez konjonktür farklı. Bu kez Cumhurbaşkanı ile uyum en önemli faktör haline geldi.

‘Cumhurbaşkanı-Başbakan’ dengesi yeniden inşa edilecek. İlişkilerde, ‘Güçlü Cumhurbaşkanı-Uyumlu Başbakan’ formatı geçerli olacak. Cumhurbaşkanı ile yarışan değil, Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışan başbakan modeli kurulacak. Onu başkanlık sistemi konusundaki samimi çabalar izleyecek.

AK Parti kongresine dönük gelişmeleri yazarken diğer yandan da MHP’deki gelişmeleri izliyorum. MHP hızla CHP’lileşiyor. Bir dönemler kurultaylar partisi dediğimiz CHP’nin yerini bugün MHP aldı. MHP seçmeni, sadece partisine oy veren insan değil aynı zamanda çok güçlü ideolojik bağlarla partisine bağlı insanlardan oluşuyor. Ancak dün demir barikatlar arkasındaki MHP’lileri görünce, gönül bağlarının koptuğunu fark ettim.

AK Parti de zorlu bir süreçten geçiyor.

1 hafta içerisinde başbakanın değişmesi gerçeği ile yüz yüze kalmış bir partiden söz ediyoruz. Eğer iyi yönetilmezse sıkıntılı bir dönemin içine girebilir.

Gemide delik açabilir. Ama AK Parti’yi diğer partilerden ayıran özellik burası. Liderlik farkı. Kim başbakan olursa olsun AK Parti’nin lideri Erdoğan.

AK Parti’deki süreci o yönetiyor.

Bu arada AK Parti’yi kongreye götürecek olan heyet, çalışmalarını hızlandırdı. Kongreye 4 bin kişi davet edildi. Ama partililerin yoğun bir şekilde katılması hedefleniyor. Belki de en kalabalık kongrelerden biri olacak. Çünkü dışarıya coşkulu bir görüntü verilmesi amaçlanıyor.

HDP haricindeki partilerin davetiyeleri bugün özel kuryeler tarafından iletilecek. Kongre divan başkanlığı için 12 Eylül kongresindeki başarılı yönetimi nedeniyle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ismi geçiyor. Ancak Bozdağ aynı zamanda başbakan adayları arasında yer alıyor.

Son haftaya girilirken Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım isimleri gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı’nın kızının nikâhında ve daha sonra partililerle yaptığım görüşmelerde Binali Yıldırım isminin çok ön planda olduğunu söyleyebilirim.

Beşiktaş’ın şampiyon olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ama kesinleşmediği için, ‘Beşiktaş Şampi’ başlıkları atılıyor ya öyle bir durum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesine bakarak süreci okuyanlar açısından, “Binali Yıldırım Başba”.

Kongreden sonra Bakanlar Kurulu’nda ve parti yönetiminde önemli değişiklikler bekleniyor.

Bunlar sayı olarak çok fazla olmayacak ama nitelik olarak önemli değişiklikler olacak.

Kabinenin üçte birinin değişmesinden söz ediliyor.

AK Parti kulislerinde, yedi bakanın değişeceği konuşuluyor. İsmi başbakanlık için geçen Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın ekonominin kaptanlığına gelmesi bekleniyor.

Davutoğlu hükümeti kurulurken de belirleyici olan isim Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı.

O nedenle çok büyük çaplı bir revizyon beklenmiyor.

Ama o günkü dengeler nedeniyle kabinede yer alan bazı isimlerin, yeni hükümette yer almayacağı söyleniyor.

Davutoğlu istemediği için kabinede yer almayan Mustafa Şentop, Nurettin Canikli ve Nihat Zeybek’in yeni hükümette görev alması bekleniyor.

Bu arada MKYK’da imza toplama sürecine öncülük eden genel merkez ve Meclis grubundan bazı isimlerin bakan olarak değerlendirileceği konuşuluyor.

Bir de performansından memnun olunamayan bazı bakanların alınarak yerlerine yeni isimlerin getirilmesi gündemde.

Az ama özgül ağırlığı yüksek bir değişiklik olacak gibi görünüyor.