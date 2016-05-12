Selvi: AKP kulisinin yüzde 90'ına göre, yeni başbakan Binali Yıldırım olacak

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, 22 Mayıs’ta yapılacak kongre öncesinde AKP kulislerinde yeni başbakanın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım olacağı yönünde ihtimallerin yüksek olduğunu söyledi. Selvi, “Binali Yıldırım başbakan olacak diyenlerin oranı yüzde 90. Ancak Binali Bey, yüzde 99 ihtimal olsa da yüzde biri dikkate alarak tam saha pres yapıyor. Davutoğlu’nun başbakan olduğu kongrede üç isimden biriydi. O nedenle bu kez işi şansa bırakmamaya çalışıyor. Başarılı Ulaştırma Bakanlığı nedeniyle yatırımcı yönü ön plana çıkıyor” dedi. “Oğlu üzerinden yıpratılmak istenmesine rağmen Binali Yıldırım, son 10 güne girerken bir adım önde duruyor” diyen Selvi, “Ama asıl önemli olanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı olduğunu unutulmamalı” ifadesini kullandı.

Selvi’nin Hürriyet’te “Başbakan adaylarında son durum” başlığıyla bugün (12.05.2016) yayımlanan yazısı şöyle:

AK Parti kulisini uzun süredir bu kadar hareketli görmemiştim.

Elbette ki gündemde tek bir konu vardı. Herkes “Kim başbakan olacak” sorusuna yanıt arıyordu. Sadece kongre konuşulmuyordu elbette ki. Yeni Bakanlar Kurulu için kulisler şimdiden başlamıştı.

Hangi isim seçilirse hangi bakan değişir, yeni bakanlar kimler olur, kimin yeri değişir şeklinde değerlendirmeler yapılıyordu. AK Parti kulislerinde hangi ismin, hangi gerekçeyle başbakan olması savunuluyor diye bir çetele çıkardım.

En baskın isim Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım...

Öyle ki, Binali Yıldırım başbakan olacak diyenlerin oranı yüzde 90. Ancak Binali Bey, yüzde 99 ihtimal olsa da yüzde biri dikkate alarak tam saha pres yapıyor. Davutoğlu’nun başbakan olduğu kongrede üç isimden biriydi. O nedenle bu kez işi şansa bırakmamaya çalışıyor. Başarılı Ulaştırma Bakanlığı nedeniyle yatırımcı yönü ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylıkta tereddüt etmemesi, bir süre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görev yapması, ‘samimiyet ve yakınlık’ testinden geçmesini sağlıyor. Oğlu üzerinden yıpratılmak istenmesine, hitabeti ve ileriye dönük yıpratılabileceği yönündeki değerlendirmelere rağmen Binali Yıldırım, son 10 güne girerken bir adım önde duruyor.

Enerji Bakanı Berat Albayrak...

Çok iyi bir eğitiminin olması, ekonomi ve enerjiye hâkimiyeti, özel sektör tecrübesinin bulunması ve akıcı İngilizcesi nedeniyle gelecek vaat eden bir isim olarak ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olmasını bir handikap olarak gösterenlerin yanı sıra, bu yakınlığın ileride çift başlılık yaşanmamasının garantisi olarak görenler de var. Siyasi birikimi, ‘Erdoğan Üniversitesi’nden gelen vizyon sahibi, Türkiye’ye hizmet edebilecek bir beyin olarak gösteriliyor. Berat Albayrak için henüz erken diyenler de var, ismi yıpranmaması için ortaya atılmıyor ama başbakan adayı diyenler de.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uyum ve sadakati her şeyin önünde geliyor. 17-25 Aralık sürecinden sonra geldiği Adalet Bakanlığı görevinde operasyonel yönü ön plana çıktı. Başarısı nedeniyle ikinci kez Adalet Bakanlığı görevini üstlendi. 12 Eylül kongresinin Divan Başkanı. İlahiyat ve hukukçu kimliği nedeniyle muhafazakâr kesimlerin kolay benimseyebileceği isim olarak gösteriliyor. Yıpratılmaya müsait bir bagajının olmamasının altı özenle çiziliyor. Şansı kimi zaman artıp kimi zaman azalsa da Bekir Bozdağ denklemdeki yerini koruyor.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sadakat testine tabi tutulduğunda Binali Yıldırım ve Bekir Bozdağ’la birlikte sıralanabilecek isimlerden birisi. 7 Haziran-1 Kasım arasında Meclis Başkanlığı yapması yıldızının parlamasındaki en önemli etkenlerden birisi. Ama aynı zamanda Meclis Başkanlığı’ndan sonra Milli Savunma Bakanlığı görevini de aynı istekle yürütmesi makam değil, görev adamı olduğunu gösteriyor. Yabancı dil bilmesi, güven duyulan isim olması avantajlı yanını oluşturuyor.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş...

Saadet Partisi ve HAS Parti genel başkanlıkları yapması, kamuoyunda ciddi bir karşılığının olması, ‘Güçlü AK Parti’ modeline uygun isim olarak gösterilmesini sağlıyor. Siyasi birikimi ve güçlü hitabeti nedeniyle AK Parti’nin referandum ve seçim süreçlerindeki en büyük avantajlarından biri olarak gösteriliyor. Davutoğlu deneyiminden sonra iddialı bir isimle yola devam edilip edilmeyeceği konusu ise bilinmiyor.

Sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlu...

Başarılı İstanbul İl başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı döneminde milletvekilleri ve teşkilatla sıcak ilişkiler kurması nedeniyle ismi başbakan adayları arasında geçiyor. Siyasete atıldığı günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çizgisini takip etmesi, uyum konusunda bir sorun yaşanmayacağını gösteriyor. Marmara ve Trakya bölgelerinden güçlü desteğe, Balkan kökenliler arasında sempatiye sahip.

Kulislerin nabzını yansıtmaya çalıştım. Ama asıl önemli olanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı olduğunu unutmamak kaydıyla...