"AKP kongresinde parti bayrağından çok Türk bayrağı olacak, dava ruhu öne çıkarılacak"

AKP'de 2. Olağanüstü kongre çalışmaları başladı. Kongre için toplumun hemen her kesiminden 3 bin 500 kişiye davetiye gönderilecek. Salonda parti bayrağından daha çok Türk bayrağı yer alacak. ‘Davamız Türkiye’ mesajı verilecek kongrede, sloganlarda da ‘dava ruhu’ vurgusu ön plana çıkarılacak.

2. Olağanüstü kongresini 22 Mayıs'ta yapacak AKP'de hazırlıklar dün başladı. Toplumun tüm kesimlerinden 3 bin 500 kişinin davet edileceği kongreye vatandaşların da katılması bekleniyor.

Seçim İşleri Başkanı Mehmet Doğan Kubat, Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ve Genel Sekreter Abdulhamit Gül başkanlığındaki Alt Komisyon dün ilk toplantısını yaptı. Toplantıda protokol listesi, katılımcıların nereye oturacağı, salon içi dizayn gibi teknik konular değerlendirilirken, bu konuda çalışmaları yapması için 5 birim oluşturuldu.

Üst komisyon bugün toplanıyor

Çalışmalar bugün üst komisyon seviyesinde devam edecek. Üst komisyonda Seçim İşleri, Teşkilat ve Genel Sekreterliğe ek olarak Ekonomi, Dış İlişkiler ve Halkla İlişkiler başkanları da bulunacak. Üst komisyonda alınan kararlar alt komisyon tarafından uygulanacak.

Muhtar derneklerine davet

On binlerce kişinin gelmesi beklenen kongre için 3 bin 500 kişilik davetiye listesi hazırlanıyor. Aralarında şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri, Alevi ve Roman temsilciler ile muhtar derneklerinin temsilcilerinin de bulunduğu, toplumun her kesimini temsil eden yüzlerce STK'ya davet gönderildi. 8 siyasi parti genel başkanına davetiye gönderilirken, HDP'ye 5. Olağan Kongre'de olduğu gibi davetiye gönderilmeyecek.

Ensar Vakfı ve TÜRGEV de var

TOBB başta olmak üzere, Türk-İş, Hak İş, Memur-Sen, Kamu-Sen, TESK gibi konfederasyonlarla birlikte TÜSİAD'a da davetiye gidecek. Son dönemde, başta muhalefet olmak üzere çeşitli kesimlerin hedef aldığı Ensar Vakfı ile TÜRGEV de davetli listesinde yer aldı. Yurt dışından da çok sayıda parti, akademisyen ve sivil toplum örgütüne davetiye gönderilmesi öngörülüyor.

Her koltuğa bir bayrak

Kongrede AKP bayrağından çok Türk bayrağı olacak. Protokol sıralarına daha öncekilerden farklı olarak birer tane Türk bayrağı konularak 'davamız Türkiye” mesajı verilecek. Kongrede kullanılacak sloganlarda da 'dava ruhu' vurgusu yapılacak.

Bin 471 delege oy kullanacak

Kongrede bin 471 delegenin oy kullanacağı belirtilirken, Ankara Arena Spor Salonu'nun kiralanmasıyla ilgili işlemlerin de tamamlandığı öğrenildi. AKP'nin hikâyesi, icraatları, kurucu Genel Başkan Tayyip Erdoğan ve kongreye tek aday olarak giren genel başkan adayının yanı sıra Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da hayatı kongrede filmlerle anlatılacak.