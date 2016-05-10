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Politika

AKP'nin kongre yapacağını 2 ay önceden bilen Metehan Demir'in sürpriz Başbakan adayı; İsmet Yılmaz

Demir, Habertürk'te katıldığı programda Yılmaz'ın adaylar arasında olduğunu açıkladı

10 Mayıs 2016 05:24

Hürriyet gazetesinin eski Ankara Temsilcisi Metehan Demir, yeni Başbakan’ın kim olacağına ilişkin görüşünü paylaştı. Geçen Şubat ayında AKP'nin Mayıs ayında kongre yapmak için salon tuttuğunu ilk duyuran isim olarak bilinen Demir, aranan 'düşük profilli' başbakan için Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın adını telaffuz etti.

Habertürk ekranında Ece Üner'in sunduğu 'Enine Boyuna' programına konuk olan Metehan Demir, 22 Mayıs'ta yapılacak AKP kongresinde Erdoğan'ın kimi işaret edeceği üzerine konuşulurken "İsmet Yılmaz ismini de ekleyelim bir köşede bulunsun. Şimdi o kongreyle ilgili bilgiyi veren isimlerden biri bana mesaj attı. İsmet Yılmaz'ı da yabana atmayın" dedi.

 

 

 

 

 

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