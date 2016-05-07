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Vatandaş, Erdoğan’a seslendi: Reis, beni Başbakan yapar mısın?

“Benden sadık dost bulamazsın!”

07 Mayıs 2016 19:32

Malatya'ya gitmek için Tarabya Köşkü'nden çıkan ve Tarabya Meydanı’nda vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir vatandaş “Reis, beni de Başbakan yapar mısın? Benden sadık dost bulamazsın” diye seslendi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Erdoğan, Tarabya Meydanı'nda gördüğü sokak simitçisinden simit aldırdı. Korumalar simitleri alırken satıcı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek elini öptü.

Bazı vatandaşlar da, Erdoğan'ın yanına gelerek sohbet etti. Vatandaşlardan biri, "Reis, beni Başbakan yapar mısın? Benden daha sadık dost bulamazsın " diye seslendi.

Erdoğan, daha sonra Atatürk Havalimanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan, Özel TC-ATA adlı uçakla saat 11.30'da Malatya'ya hareket etti.
 

Ne olmuştu?

AKP, yaklaşık 14 yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğü iktidarda en büyük siyasal krizi ve yol ayrımını yaşıyor. AKP'de yetkilerinin tırpanlanmasının ardından istifası konuşulan Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de 1 saat 40 dakika süren görüşmesinde, AKP kongresinin mayıs sonu veya haziran başında olağanüstü toplanması kararlaştırılmıştı. 27 Ağustos 2014'te yapılan AKP'nin 1. Olağanüstü Kongre'sinde Erdoğan'ın isteğiyle genel başkan seçilen ve başbakanlığa atanan Davutoğlu, yine Erdoğan'ın isteğiyle 22 Mayıs'ta toplanması planlanan 2. Olağanüstü Kongre'de aday olmayarak genel başkanlık ve Başbakanlık görevlerini bırakacak. Davutoğlu, bugün sabah AKP Merkez Yürütme Kurulu'nu topladıktan sonra düzenlediği basın toplantısıyla olağanüstü kurultay kararını açıklamıştı.

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