AKP yeni başbakanı hangi tarihte açıklayacak?

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 22 Mayıs'taki AKP Olağanüstü Kongresi'nde "Aday olmayacağım" demesinin ardından yeni genel başkan adayının isminin 18 Mayıs'tan sonra açıklacağı belirtildi. Kongrede genel başkanlığa aday gösterilecek isim için delege mutabakatı aranacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, aday gösterilecek ismin, üzerinde spekülasyon yapılmaması ve yıpratılmaması için kongreye kısa bir süre kala (son 3-4 gün) açıklanacağı belirtiliyor. Partinin Kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, halkın oyuyla Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında ilk olağanüstü kongrede Ahmet Davutoğlu, 1380 delegenin oyuyla aday gösterilmiş ve kongreye Davutoğlu, “tek aday” olarak gitmişti. Star'da yer alan habere göre, 2. Olağanüstü Kongrede de yine aynı yöntem izlenecek. Davutoğlu’ndan sonrakigenel başkan adayının da delegelerin mutabakatıyla aday gösterileceği belirtildi.

Bir önceki kongrede Recep Tayyip Erdoğan, aday gösterilecek isme karar vermeden önce milletvekillerinin temayüllerini almış ve herkese, “Başbakan ve genel başkan olarak kimi görmek istersiniz” sorusunu yöneltmişti. Ancak bu kongrede milletvekilleri arasında böylesi bir temayül yoklamasının yapılması beklenmiyor. Bu sefer temayül yerine, parti kurmaylarının, milletvekilleriyle yaşanan gelişmelerin ve bundan sonrasının nasıl olacağına ilişkin sürecin konuşulacağı “bilgilendirme” yolunu sık bir şekilde kullanacakları ifade ediliyor.