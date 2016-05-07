T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP yeni başbakanı hangi tarihte açıklayacak?

Davutoğlu, 22 Mayıs'ta kongrenin yapılacağını duyurmuştu

07 Mayıs 2016 16:10

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 22 Mayıs'taki AKP Olağanüstü Kongresi'nde "Aday olmayacağım" demesinin ardından yeni genel başkan adayının isminin 18 Mayıs'tan sonra açıklacağı belirtildi. Kongrede genel başkanlığa aday gösterilecek isim için delege mutabakatı aranacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, aday gösterilecek ismin, üzerinde spekülasyon yapılmaması ve yıpratılmaması için kongreye kısa bir süre kala (son 3-4 gün) açıklanacağı belirtiliyor. Partinin Kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, halkın oyuyla Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında ilk olağanüstü kongrede Ahmet Davutoğlu, 1380 delegenin oyuyla aday gösterilmiş ve kongreye Davutoğlu, “tek aday” olarak gitmişti. Star'da yer alan habere göre, 2. Olağanüstü Kongrede de yine aynı yöntem izlenecek. Davutoğlu’ndan sonrakigenel başkan adayının da delegelerin mutabakatıyla aday gösterileceği belirtildi.

Bir önceki kongrede Recep Tayyip Erdoğan, aday gösterilecek isme karar vermeden önce milletvekillerinin temayüllerini almış ve herkese, “Başbakan ve genel başkan olarak kimi görmek istersiniz” sorusunu yöneltmişti. Ancak bu kongrede milletvekilleri arasında böylesi bir temayül yoklamasının yapılması beklenmiyor. Bu sefer temayül yerine, parti kurmaylarının, milletvekilleriyle yaşanan gelişmelerin ve bundan sonrasının nasıl olacağına ilişkin sürecin konuşulacağı “bilgilendirme” yolunu sık bir şekilde kullanacakları ifade ediliyor.

ETİKETLER

akpkongreyeni genel başkanakp genel başkanı22 mayıs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24