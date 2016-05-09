Siyasetin mayıs ajandası; MHP'de kurultay, dokunulmazlık oylaması, AKP'de Genel Başkan seçimi...

Türk siyaseti, bu ayın sonuna kadar, 3 haftaya sıkışacak olağanüstü bir takvime hazırlanıyor. Bu süre içinde iktidar partisinde genel başkanlık ve Başbakanlık koltuğu yeni sahibini bulacak. Yeni Başbakan’ın görevi devralmasıyla hükümet kurma süreci başlayacak. İstikrarsızlık görüntüsü verilmemesi için mayıs ayının son haftasında, hızlı bir takvimin işletilmesiyle, TBMM Genel Kurulu’nda hükümet görüşmeleri ve güven oylaması yapılması bekleniyor. MHP’de ise parti içi muhaliflerin Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye karşı başlattığı girişim sonucunda, genel başkanlık seçiminin yapılacağı kurultayın ilk adımı olarak tüzük kurultayı toplanması ihtimali var. Ancak bu konuda nihai kararı Yargıtay verecek. Öte yandan, Meclis’te mevcut fezlekelerde milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması için iki önemli oturum gerçekleştirilecek.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre siyasetin mayıs ajandası şöyle:

MHP’de kader haftası

9 Mayıs: Bugün ya da bu hafta içinde, Yargıtay’ın, MHP’de olağanüstü kurultay yapılıp yapılmayacağı, tüzük kurultayı toplanıp toplanmayacağıyla ilgili kararını vermesi bekleniyor.

15 Mayıs: Yargıtay, MHP Genel Merkezi’nin kurultay sürecini iptal için yaptığı başvuru aleyhinde karar verirse, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla MHP’de tüzük kurultayı 15 Mayıs’ta toplanacak. Yargıtay bu hafta sonuna kadar kararını vermezse de muhalifler kongreyi toplama konusunda ısrarlı. Tüzük değişikliğinin gerçekleşmesi durumunda, sonraki 3 hafta içinde genel başkan seçimi yapmak üzere genel merkezden bağımsız bir olağanüstü kongre toplanması planlanıyor. Yargıtay’ın MHP Genel Merkezi lehine karar vermesi halindeyse, partinin bölünmesine ya da yeni parti kurulmasına kadar gidebilecek bir sürecin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Gizli oylama heyecanı

16 Mayıs: TBMM Genel Kurulu’nda, mevcut fezlekelerde milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören Anayasa değişikliği oylamasının ilk turu yapılacak. Gizli oylamanın, AK Parti’de genel başkan değişikliğini onaylamayan ‘Davutoğlu refikleri’nin bundan sonra partideki saflarını ortaya koyacak olması açısından bir işaret olabileceği belirtiliyor. Oylama, AK Parti açısından, aynı zamanda başkanlık sistemiyle ilgili Anayasa hazırlığı için de prova vazifesi görecek.

18 Mayıs: TBMM Genel Kurulu’nda dokunulmazlıklarla ilgili ikinci tur oylama yapılacak. Değişikliğin referanduma götürülmesi için, 316 oyu olan AK Parti’ye muhalefetten en az 14 oy desteği gelmesi yeterli olacak. Olası bir referandum, Türkiye’yi yaz aylarında sandığa taşıyacak.

Büyük nöbet değişimi

22 Mayıs: AKP, 2. olağanüstü kongresini yapacak. Ahmet Davutoğlu, koltuğunu, ‘tek adayla’ girilecek kongrede yeni genel başkana bırakacak. AKP’nin yönetim kadrosu tümüyle değişecek. Kongrede aynı zamanda yeni Başbakan da seçilmiş olacak. İstikrarsızlık görüntüsü verilmemesi için kongreden sonra hızlı bir takvim işletilmesi bekleniyor.

Güvenoyu mesaisi

23 Mayıs-24 Mayıs: Yeni kabine kısa sürede açıklanacak. Kabinenin genel kurula sunulması bekleniyor.

25-26 Mayıs: Yeni hükümet kurulduktan sonra, 1 hafta içinde hükümet programının genel kurulda okunması gerekiyor.

27-28 Mayıs: Hükümet programı üzerinde görüşmeler, sunumdan 2 tam gün sonra yapılabilecek.

29-30 Mayıs: Yeni hükümetin güven oylaması da görüşmelerden 1 tam gün sonra yapılacak. Meclis’teki sandalye dağılımı, hükümete rahat bir güven oylaması vaat ediyor.