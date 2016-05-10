Türkiye-AB toplantısına AKP kongresi engeli

Türkiye-Avrupa Birliği arasında Brüksel'de yapılması planlanan toplantı AKP'nin kongre kararı nedeniyle ertelendi.

13 Mayıs Cuma günü bakanlar düzeyinde Brüksel'de düzenlenmesi planlanan toplantı, AKP'nin kongre kararı nedeniyle en az 1 ay süreyle ertelendi.

AB'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AB Bakanı Volkan Bozkır ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla Brüksel'de düzenlenmesi planlanan toplantıda, Türkiye ile AB arasında vize muafiyetinin sağlanması için Ankara'nın atması gereken adımların takvimi ile AB-Türkiye ilişkilerinin değerlendirilmesi öngörülüyordu.

Ancak aynı kaynaklar, yeni başbakanın belirlenmesinin ardından yeni kabine üyeleri ile yol haritasının görüşüleceğini dile getiriyorlar.