Kulis: Erdoğan'ın AKP genel başkanlığı için işaret edeceği kişi kongreye Başbakan olarak gidecek

AKP kulislerinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önce yeni bir ismi başbakan olarak görevlendireceği, bu ismin kongreye başbakan olarak girip, genel başkan seçileceği konuşulduğu belirtiliyor. Bu formül anayasadaki, Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini bir milletvekiline verebilme yetkisine dayandırılıyor. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberine göre, öne çıkan isim Bekir Bozdağ...

Erdem Gül'ün Cumhuriyet'in bugünkü (8 Mayıs 2016) nüshasında yayımlanan kulis haberi şöyle:

Ahmet Davutoğlu’nun MKYK darbesiyle çekilmesinin ardından, gözler kimin genel başkan olacağına ve takvimin nasıl işleyeceğine çevrildi. AKP kulislerinde son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önce yeni bir ismi başbakan olarak görevlendireceği, bu ismin kongreye başbakan olarak girip, genel başkan seçileceği konuşulmaya başlandı.

AKP’de daha önceki Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve Erdoğan’ın ayrılmasından sonra genel başkan adayının belirlenmesi süreçlerinden farklı bir durum yaşanıyor. Önceki süreçlerde Erdoğan, isimleri kendi belirlemesine karşın parti yönerimiyle de görüş alışverişlerinde bulunarak istişare süreçleri işletmişti. Davutoğlu’nun genel başkanlığa getiriliş süreci de bu şekilde gerçekleşmişti. Ancak bu kez, istişarenin Erdoğan’ın çok yakın çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle takvimin nasıl işleyeceği ve genel başkanın kim olacağı konusunda parti içinde yaygın bir bilgilendirme yaşanmıyor. Partide Davutoğlu’nun ayrılacağının açıklamasının ardından yaygın beklenti, 22 Mayıs kongresinde seçilecek genel başkanın Cumhurbaşkanı Erdooğan tarafından başbakan olarak atanacağı yolundaydı.

İstifa sağlanacak...

Ancak kulislerde yeni bir formül konuşulmaya başlandı. Bu formüle göre Erdoğan, kafasında belirlediği yeni ismi kongreden önce başbakan olarak görevlendirecek. Bu durumda Davutoğlu hükümetinin istifasını vermesi sağlanacak. Ardından Erdoğan, belirlediği ismi yeni hükümeti kurmakla görevlendirecek. Böylece parti içindeki tartışmalara da son vermiş olacak. Erdoğan’ın başbakan olarak hükümeti kurmakla görevlendireceği isim, kongreye başbakan olarak girmiş olacak. Böylece bu isim, kongrede başbakan olma avantajına da sahip olacak. Kongrede de partinin genel başkanı seçilecek.

Bu formül anayasadaki, Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini bir milletvekiline verebilme yetkisine dayanılarak seslendiriliyor. Bu anayasa hükmüne göre Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini genel başkana verme zorunluluğu bulunmuyor. Meclis içinden herhangi bir milletvekiline hükümet kurma görevini verme yetkisi var. Bu formül çerçevesinde Erdoğan, AKP içinde uygun gördüğü ismi önce başbakan olarak görevlendirecek. Ardından da kongrede AKP genel başkanı seçtirecek.

Bu formülün gerçekleşmesi durumunda Erdoğan, hem cumhurbaşkanı hem de AKP’nin fiili lideri olarak, tek başına partiyi de hükümeti de tek bir işlemle dizayn etmiş olacak.

Kulislerde yeni başbakan olarak ismi geçenler arasında, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın şansının arttığı da ifade ediliyor.