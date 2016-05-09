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Politika

AKP'nin yeni genel başkan adayı haftaya açıklanacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 22 Mayıs'ta gerçekleşecek olan kongrede görevi bırakacak-

09 Mayıs 2016 17:08

AKP Grup Başkanvekili Bülent TuranBaşbakan Ahmet Davutoğlu'nun 22 Mayıs'ta AKP'yi olağanüstü kararı alarak başbakanlık ve genel başkanlık koltuklarını bırakacağını açıklamasının ardından, yeni genel başkan adayının gelecek hafta netleşeceğini açıkladı. 

Kongre sürecine ilişkin bilgi veren Bülent Turan, "Bu hafta usül, gelecek hafta isim belli olacak" dedi.

Geneş başkanlık ve başbakanlık koltuğu için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Enerji Bakanı Berat Albayrak ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un ismi kulislerde öne çıkıyor. 

 

 

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