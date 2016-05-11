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AKP, 22 Mayıs'taki Olağanüstü Kongre'ye hangi partiyi çağırmadı?

AKP'nin kongre konsepti "Kutlu Yürüyüşe Devam" olarak belirlendi

11 Mayıs 2016 11:04

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından 22 Mayıs'ta yapılacak AKP'nin 2. Olağanüstü Kongresi için üst kurul, konsepti "Kutlu Yürüyüşe Devam" olarak belirledi. Kongreye HDP'nin çağrılmayacağı açıklandı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, parti genel merkezinde teşkilat başkanlığının koordinasyonunda, genel sekreter, bazı genel başkan yardımcıları ile genel merkez kadın ve gençlik kolları başkanlarından oluşan 10 kişilik üst kurul, dün toplanarak kongre ile ilgili hazırlıkları ele aldı. Toplantıda, kongrenin konsepti, yapılacağı yer, delege listesi gibi konular görüşüldü.

Toplantıda, kongreye davet edilecek siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, yabancı konuklar belirlendi. Buna göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anavatan Partisi Genel Başkan İbrahim Çelebi'ye davetiye gönderilecek.

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