T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'nin 22 Mayıs kongresi için site kuruldu: Yeni başbakan kim olsun?

Sitede beş isim aday olarak gösteriliyor...

10 Mayıs 2016 16:16

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 22 Mayıs'ta AKP'yi olağanüstü kararı alarak başbakanlık ve genel başkanlık koltuklarını bırakacağını açıklamasının ardından, yeni genel başkan ve başbakan adayının kim olacağı tartışmaları devam ederken "basbakankimolsun.com" adresli bir internet sitesi açıldı.

Sitede başbakan adayları olarak beş isim yer alıyor. Adaylar arasında kulislerde de konuşulan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Enerji Bakanı Berat Albayrak ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un isimleri yer alırken, Mehmet Ali Şahin'in de listede yer alması dikkat çekti. Son olarak gündeme gelen Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın ismi ise internet sitesinde yer almadı. Siteye giren ziyaretçiler, adaylar için oylama da yapabiliyor. Saat 13.30 sularında yapılan oylamaların sonucuna göre 1. sırada yüzde 25 oy ile Berat Albayrak'ın ismi öne çıkıyor.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turanyeni genel başkan adayının gelecek hafta açıklanacağını belirtmişti.

Siteye girmek için tıklayın

ETİKETLER

yeni başbakanbaşbakan kim olsunsite kurulduaday5 isimmehmet ali şahinnuman kurtulmuşberat albayrakakpak partioylama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24