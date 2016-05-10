AKP'nin 22 Mayıs kongresi için site kuruldu: Yeni başbakan kim olsun?

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 22 Mayıs'ta AKP'yi olağanüstü kararı alarak başbakanlık ve genel başkanlık koltuklarını bırakacağını açıklamasının ardından, yeni genel başkan ve başbakan adayının kim olacağı tartışmaları devam ederken "basbakankimolsun.com" adresli bir internet sitesi açıldı.

Sitede başbakan adayları olarak beş isim yer alıyor. Adaylar arasında kulislerde de konuşulan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Enerji Bakanı Berat Albayrak ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un isimleri yer alırken, Mehmet Ali Şahin'in de listede yer alması dikkat çekti. Son olarak gündeme gelen Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın ismi ise internet sitesinde yer almadı. Siteye giren ziyaretçiler, adaylar için oylama da yapabiliyor. Saat 13.30 sularında yapılan oylamaların sonucuna göre 1. sırada yüzde 25 oy ile Berat Albayrak'ın ismi öne çıkıyor.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni genel başkan adayının gelecek hafta açıklanacağını belirtmişti.

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