Milli Takım, Hollanda karşısında 2-0 mağlup oldu, Brezilya'ya veda etti...

Türkiye, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde D Grubu’ndaki Hollanda ile karşı karşıya geldiği kader maçında 2-0 yenildi. Hollanda, bu skorun ardından grup lideri olarak Brezilya vizesi aldı.

Kader maçında iki gol nasıl geldi?

Hollanda, Robben'in attığı gol ile 8. dakikada 1-0 öne geçti. Robben sağ kanattan serbest vuruş kullandı, ceza sahası içine ortasını yaptı ama top kimseye değmeden ağlarla buluştu.

Hollanda Wesley Sneijder'in golüyle durumu 2-0 yaptı. Sağ kanattan başlayan Hollanda atağında ortaya gelen topla buluşan Wesley Sneijder, Dirk Kuyt ile verkaça girdi. Kuyt'ın pasında Wesley Sneijder kalecimiz Volkan'la karşı karşıya kaldı. Yerden köşeye vuruşunda top filelerle buluştu. Estonya'yı evinde 2-0 mağlup eden Romanya, Hollanda ile birlikte gruptan çıkan ikinci takım oldu. Grubumuzdaki diğer maçların skorları: Romanya: 2- Estonya: 0 Macaristan: 2 - Andorra: 0 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 10. ve son maçında evinde Hollanda'ya 2-0 yenilen Türkiye, play-off biletini Romanya'ya kaptırdı. Karşılaşmaya taraftarının da büyük desteğini alarak, rakibine önde basarak başlayan Türkiye, hiç beklemediği bir anda topu ağlarında gördü. Robben'in 8. dakikada kullandığı serbest vuruşta yaptığı ortada top doğrudan ağlara gidince Türkiye, play-off'a kalabilmek için mutlak galibiyete ihtiyaç duyduğu maçın başında yenik duruma düştü. Yediği golün şokunu çabuk atlatan milli takım, 20. dakikadan sonra Hollanda kalesinde büyük baskı kurdu. Özellikle Arda, Umut ve Burak ile gol pozisyonlarına giren Türkiye, aradığı golü bulamayınca ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Farkın 2'ye çıkmasıyla play-off umudu iyice azalan ay-yıldızlı takım, Olcay Şahan ile Gökhan Töre'nin oyuna girmesiyle 60. dakikadan sonra Hollanda kalesinde yine baskı kurmaya başladı. Grubun namağlup lideri Hollanda ikinci yarının hemen başında Spor Toto Süper Lig'de forma giyen oyuncularının katkısıyla farkı 2'ye çıkartarak rahatladı. Oyuna ikinci yarının başında dahil olan Kuyt'ın asistiyle 47. dakikada topu ağlara gönderen Sneijder, Türkiye'nin umutlarını iyice azalttı. Bulduğu golden sonra oyun kontrolünü eline alan konuk ekip, yakaladığı 3. gol fırsatlarından yararlanamadı. Rakibinin kurduğu baskıyı da gol yemeden atlatan Hollanda, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ayrıntılı özeti 8 . dakikada Hollanda öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Robben'in ceza sahasına yaptığı ortada top kimseye çarpmadan yerden sekerek, herkesin bakışları arasında doğrudan ağlara gitti: 0-1 25. dakikada Olcan Adın'ın kullandığı serbest atışta Mehmet Topal'ın topuğuyla vurduğu top savunmayada çarparak kale direğinin yanından kornere çıktı. 26. dakikada Olcan Adın'ın kafa pasıyla ceza sahasına giren Arda Turan'dan önce savunma son anda topa dokunarak meşin yuvarlağı kornere attı. 27. dakikada hızla ceza sahasına giren Arda Turan, hafif sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyona zayıf bir vuruş yapınca top kaleci Cillesen'de kaldı. 38. dakikada sağdan topu sürerek gelen Robben'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti. 40. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ceza sahasına yaptığı ortada müsait durumdaki Umut Bulut'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı. 41. dakikada Semih Kaya'nın uzaklaştırmak istediği top ceza yayının üzerinde Sneijder'in önünde kaldı. Topa bekletmeden gelişine oldukça sert ve düzgün vuran Sneijder'in şutunda top kale direğinin dibinden auta gitti. 44. dakikada rakibi kendi yarı sahasında az adamla yakalayan ay-yıldızlı takımda Arda Turan'ın pasında topla buluşan Burak Yılmaz müsait durumda topu ayağından fazla açınca mutlak bir gollük pozisyonu değerlendiremedi ve meşin yuvarlak ileri çıkan kalecinin ellerinde kaldı. İlk yarı Hollanda'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 47. dakikada Kuyt'ın pasında Semih Kaya'yı geçen Sneijder, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2 55. dakikada ceza sahasının sol çaprazında Lens'in yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Volkan Demirel topu son anda kornere çeldi. 56. dakikada Robben'in kullandığı korner atışında Lens'in kafa vuruşunda, kaleci Volkan uçarak topu kornere gönderdi. 65. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası dışının sağ çaprazından yaptığı sert şutta kaleci Cillessen topu son anda kornere tokatladı. 71. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Arda Turan'ın vuruşunda top savunmaya çarparak yavaşladı ve kalecide kaldı. 87. dakikada Olcay Şahan'ın sol çaprazdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak üstten auta gitti. Kalan sürede sonuç değişmedi ve Türkiye, Hollanda'ya 2-0 mağlup olarak play-off oynama hakkını Romanya'ya kaptırdı.

Bir gol bile çok değerliydi...

Bu geceki 3 maçın tüm ihtimalleri şöyleydi:

- Eğer, Kadıköy’de Hollanda yenilirse, Romanya’da Estonya karşısında 5’ten az skorla galip gelirse, Milli takım, baraj maçı vizesi alacaktı.

- Hollanda ile beraberlikle sonuçlanırsa, Romanya’nın da Estonya ile berabere kalması veya mağlup olması lazımdı. Macaristan’ın ise Andorra’yı 10 farkla yenmesi gerekecekti.

- Milli takımın Hollanda’ya yenilmesi ihtimalinde, Romanya ve Macaristan’ın da yenilmesi gerekiyordu. Ancak iki takım da oynadıkları maçları kazandı.