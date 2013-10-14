Terim Hollanda maçından umutlu: Gönlümüzde Brezilya biletlerini aldık

Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, Hollanda maçı öncesinde yaptığı açıklamada, önceki maçlardan daha fazla performans göstermeleri gerektiğini söyledi. Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ettiklerini belirten Terim, “Bize yakışır” dedi.



Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın oynanacak Hollanda maçıyla ilgili açıklama yaptı.

Fatih Terim, Dünya Kupası yolundaki kritik maç için bazı değişiklikler yapabileceğini söyledi.

Hollanda’nın güçlü bir ekip olduğunu ifade eden Terim, “Hollanda kolay rakip değil. Önceki maçlardan daha fazla performans göstermek zorundayız” dedi.

Fatih Terim, Milli Takım için destek isteyerek, “Herkesin ümit taşıdığını görüyorum, bu da beni mutlu ediyor. Herkesin dualarını, güzel dileklerini esirgememesi ve güzel enerjilerini bize göndermeleri lazım” dedi.

Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ettiklerini dile getiren Terim, “Bize yakışır bu. Başaramazsak oyuncularıma 'galip sayılır bu yolda mağlup' sözünü hatırlatacağım” dedi.

Dünya Kupası’na gidememe ihtimalini de değerlendiren Terim, şöyle konuştu:

“Sonuç başka türlü olursa, bu da çok muhtemel. Milli Takım Avrupa Şampiyonası’na hazırlanacak.”

Terim, Dünya Kupası'nın yapılacağı Brezilya'ya bilet alıp almadığı yönünde bir soruya "Kendi adımıza, gönlümüzde biletleri aldık. Ama işin realitesi başka bir şey" diye yanıt verdi.

Dünya Kupası elemelerinde Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yarın oynanacak Türkiye-Hollanda maçı saat 21.00'de Star'dan canlı olarak yayınlanacak.